Cae en Zacatecas otro de los 23 fugados del penal de Vallarta tras muerte del “Mencho”

En posesión de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, además de estar vinculado a actividades de narcomenudeo, fue detenido en Zacatecas uno de los 23 reos que escaparon del Reclusorio de Ixtapa, en Puerto Vallarta, como parte de los desmanes desatados por la captura y muerte del líder del Cártel de Jalisco (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el 22 de febrero de este año.

Fugitivo de Puerto Vallarta recapturado en Zacatecas

Según información de la Fiscalía de Jalisco, el recapturado es Miguel Ángel “N” o Michael Anthony “N”, a quien autoridades del vecino estado y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, del Gobierno Federal, localizaron incurriendo de nuevo en actividades delictivas ligadas con la delincuencia organizada.

La captura se consumó en Teúl de González Ortega, Zacatecas.

Miguel Ángel “N” o Michael Anthony “N”, está identificado como uno de los 23 internos que se dieron a la fuga del reclusorio estatal de Puerto Vallarta, en hechos cometidos a sangre y fuego, pues como parte de la evasión, fue asesinado un guardia de esa prisión.

Cuando el CJNG corrió la voz sobre la caída de su líder, los internos del reclusorio se amotinaron mientras que desde el exterior, hombres armados echaron las puertas abajo después de impactarlas con un vehículo.

En la evasión murió el custodio estatal Rafael Hernández Fuentes, arrollado por el automotor de los que provocaron la fuga.

FUE UNA EVASIÓN RÉCORD. YA LOCALIZARON A SIETE; FALTAN 16

El 22 de febrero de 2026, los 23 fugitivos salieron a unirse al CJNG en los bloqueos y quemas de vehículos y uno de los fugados murió en un tiroteo con autoridades, ocurrido ese mismo día en La Desembocada, un punto situado cerca de Puerto Vallarta.

Posteriormente fuerzas federales recapturaron a otros cuatro, mientras que la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco reaprehendió a Chrystian Alejandro Lozano Mendoza, quien estaba sentenciado a 20 años de prisión por haber matado al periodista británico, jubilado de la BBC de Londres, Collin Stuart Hamilton, de 80 años de edad, el 25 de julio de 2015.

Antes de esa evasión, el antecedente de la fuga de una prisión estatal con mayor número de reos registrada en Jalisco, era la que se realizó el 5 agosto de 1989, cuando escaparon de Puente Grande 13 reos encabezados por el asaltante de empresas paraestatales, bancos, joyerías y homicida del barrio de la Ex penal de Oblatos, de Guadalajara, Javier Llamas Sánchez, alias “El Pollo”, quien se mantuvo prófugo y murió el 5 de noviembre de 1992 como secuela de un enfrentamiento con agentes de la Policía Judicial del Estado, ocurrido un día antes en las inmediaciones del Parque San Rafael, en la perla tapatía.

De los 23 evadidos el pasado 22 de febrero en Vallarta, aún falta la detención de 16 fugitivos de alta peligrosidad, pues a la fecha suman siete los reos localizados, esto con la reciente captura de Michael Anthony “N”, quien según información oficial fue identificado como prófugo del penal de Ixtapa mediante la colaboración que existe entre las fiscalías de Jalisco y Zacatecas.

Michael Anthony “N”, fue consignado en esa vecina entidad federativa por homicidio en grado de tentativa, delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, asociación delictuosa, atentados a la seguridad de la comunidad, posesión de armas de fuego y cartuchos para arma de fuego de uso exclusivo de la fuerza armada permanente.

TE RECOMENDAMOS: Cifras históricas de delitos en Jalisco el día de la muerte de “El Mencho”

La Fiscalía de Jalisco no informó las circunstancias en las que el prófugo de Puerto Vallarta cometió esos delitos ni tampoco si volverá a la prisión de Ixtapa.

REOS DE ALTA PELIGROSIDAD FUGADOS DE PUERTO VALLARTA EL 22 DE FEBRERO

En medios de comunicación circulan las identidades de los 23 reos fugados en Puerto Vallarta; 21 de los cuales ya habían sido juzgados y declarados culpables por conductas ilícitas graves, como homicidio, robo calificado, delitos contra la salud, desaparición forzada de personas, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército y asociación delictuosa, secuestro y posesión de petróleo crudo:

1. Alexis Reyes Corona o Jesús Alejandro Valentín Rodarte, de 36 años, sentenciado por robo calificado

2. César Antonio Hernández Figueroa, de 34 años, sentenciado por delitos contra la salud

3. Chrystian Alejandro Lozano Mendoza, de 39 años, sentenciado por homicidio calificado y robo calificado

4. Cristian Alonso Moreno Heredia, alias “El Joker”, de 29 años, sujeto a proceso por homicidio calificado

5. David Abraham Ramírez Fuentes, de 30 años, sujeto a proceso por homicidio calificado

6. David Pérez Pérez, de 25 años, sentenciado por delitos contra la salud, desaparición forzada de personas, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército y asociación delictuosa

7. Francisco Javier Tapia Corona, alias “El Leches Güeras”, de 31 años, sentenciado por desaparición forzada de personas

8. Gustavo Mendoza de León, de 39 años, sentenciado por secuestro exprés

9. Iván Arnulfo Verduzco Medina, alias “El Harry Potter”, de 40 años, sentenciado por homicidio calificado

10. José Alfredo González Madrigal, de 44 años, sentenciado por robo calificado.

11. José Refugio Neri Gutiérrez o Ricardo Nava Ríos, de 36 años, sentenciado por homicidio.

12. Jhon Kennedy Campaz Cuenu (colombiano) de 38 años, sentenciado por delitos contra representantes de la autoridad, homicidio, posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército

13. Jorge Horacio Santiago Bravo o José Jorge Santiago López, de 31 años, sentenciado por portación y posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, delitos contra representantes de la autoridad y homicidio.

14. Joseph Santos Espino Castellanos, alias “El Mono”, de 25 años, sentenciado por homicidio calificado.

15. Julio César Hernández Jiménez, alias “El Poblano”, de 36 años, sentenciado por desaparición forzada de personas.

16. Luis Antonio Galván García, de 30 años, sentenciado por Delitos contra la salud y portación de arma de fuego sin licencia.

17. Luis Felipe Aceves Gómez, de 29 años, sentenciado por homicidio calificado y delitos contra representantes de la autoridad.

18. Max Rafael Bárcenas Reyes, alias “El Pinto”, de 25 años sentenciado por posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

19. Michel Naranjo Rojas o Michael Anthony Rojas Naranjo, de 40 años, sentenciado por robo calificado.

20. Raúl Salazar García, de 60 años, sentenciado por homicidio calificado en grado de tentativa.

21. Sergio Pérez Espino, alias “El Chenco”, de 48 años, sentenciado por delitos contra la salud.

22. Sergio Alejandro López Balderas, de 28 años, sentenciado por robo calificado y disparo de arma de fuego sobre persona.

23. Sergio López Rangel, de 28 años, sentenciado por posesión de hidrocarburo o petróleo crudo y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.