COBUPEJ realiza segunda búsqueda experimental sustentada en evidencia científica

. El modelo innovador fortalece capacidades institucionales y complementa mecanismos tradicionales de búsqueda.

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco (COBUPEJ) llevó a cabo la segunda búsqueda experimental derivada del proyecto “Interpretar la naturaleza para encontrar a quienes nos faltan”, iniciativa que incorpora análisis de indicadores del entorno, evidencia científica y metodologías de contexto para ampliar las capacidades institucionales en la búsqueda de personas.

El trabajo se desarrolla en colaboración con instituciones de investigación científica nacionales e internacionales, así como especialistas en diversas disciplinas, lo que permite fortalecer metodologías innovadoras aplicadas a la localización.

La intervención da continuidad a los esfuerzos de COBUPEJ para identificar patrones asociados a posibles sitios de inhumación clandestina mediante modelos sistematizados, índices de nitrógeno, variables ambientales, geográficas y espaciales, además de plataformas tecnológicas especializadas y análisis contextual.

Aunque en esta segunda búsqueda experimental no se obtuvieron localizaciones positivas, la COBUPEJ refrendó su compromiso de continuar con la implementación de modelos sustentados en evidencia científica, con el propósito de perfeccionar hipótesis de trabajo, validar metodologías y ampliar las herramientas disponibles para la localización de personas desaparecidas.