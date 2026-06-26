Entre brasas, candombe y futbol, Uruguay conquista Zapopan con el Festival Celeste

El aroma de la parrilla, los ritmos del candombe y la pasión por el futbol se apoderaron del Parque de las Niñas y los Niños con el arranque del Festival Celeste, una iniciativa impulsada por el Gobierno de Zapopan y la Embajada de Uruguay en México para acercar a la ciudadanía a la riqueza cultural de la nación sudamericana.

Como parte de las actividades mundialistas que se realizan en el municipio, el festival se desarrolla del 25 al 28 de junio y ofrece una experiencia inmersiva a través de la gastronomía, la música, el arte y las tradiciones más representativas de Uruguay. Desde las primeras horas de la jornada inaugural, decenas de familias acudieron para disfrutar de una muestra culinaria que incluyó cortes de carne a las brasas, choripanes, chivitos, alfajores, vinos y el tradicional postre Chajá, considerado uno de los emblemas gastronómicos del país.

Uno de los momentos más destacados fue la clase magistral impartida por el chef uruguayo Sebastián Manito, quien compartió técnicas y secretos de la parrilla tradicional. Durante la actividad explicó desde la forma adecuada de salar la carne hasta los detalles que permiten lograr una cocción perfecta, permitiendo además que los asistentes degustaran algunas de las preparaciones elaboradas durante la demostración.

La música también tuvo un papel protagónico gracias a la participación de Daniel Tatita Márquez, reconocido percusionista e investigador que acercó al público a los ritmos del candombe, una de las expresiones culturales más representativas de Uruguay. Su presentación invitó a las y los asistentes a bailar y formar parte de la celebración.

La sorpresa de la noche llegó con la presencia del exfutbolista Diego Lugano, quien convivió con las familias asistentes y se sumó al ambiente festivo que une a mexicanos y uruguayos en el contexto de la Copa Mundial.

Durante la inauguración, el embajador de Uruguay en México, Santiago Wins, invitó a las y los zapopanos a conocer más sobre la cultura, tradiciones y atractivos de su país, al tiempo que destacó la relación de amistad que históricamente han mantenido ambas naciones.

Por su parte, Cristopher de Alba señaló que Zapopan apuesta por la cultura como una herramienta para fortalecer el tejido social y promover el intercambio entre distintas comunidades, generando espacios donde las expresiones artísticas y las tradiciones de diversos países puedan encontrarse y dialogar.

Las actividades del Festival Celeste continuarán durante los próximos días. Este viernes seguirá la muestra gastronómica a partir de las 18:00 horas; el sábado se presentará la agrupación Cruz del Sur con un espectáculo de candombe programado para las 19:00 horas; y el domingo concluirá la celebración con la proyección al aire libre de la película Becho, o la extraordinaria aparición de La Cumparsita, inspirada en la creación del tango más famoso del mundo.

Con esta iniciativa, Zapopan busca acercar a la ciudadanía a los sabores, sonidos y tradiciones de Uruguay, fortaleciendo los vínculos culturales entre ambos países en el marco de la fiesta mundialista.