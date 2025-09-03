Corona Capital Sessions llega a Guadalajara con Keane, Phoenix y The Kooks

Guadalajara será parte de las Corona Capital Sessions, que se celebrarán en el Estadio 3 de Marzo el próximo 6 de noviembre, con un cartel integrado por tres bandas icónicas del rock alternativo: Keane, Phoenix y The Kooks.

El concierto forma parte de la gira que Corona organiza para conmemorar sus 100 años en México, un recorrido musical que visitará también Mérida y Monterrey, previo al Corona Capital CDMX.

En Mérida, el público podrá disfrutar de un lineup con Phoenix, Keane y Passion Pit, el 8 de noviembre en el Estadio Carlos Iturralde. Mientras que en Monterrey, el 12 de noviembre, el Estadio Banorte recibirá a Foo Fighters, Queens of the Stone Age y Jehnny Beth, en uno de los carteles más esperados del año.

Los boletos estarán disponibles a través de OCESA, con preventa exclusiva el 5 de septiembre a las 14:00 horas, y venta general a partir del 6 de septiembre.