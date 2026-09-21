Zapopan integra 59 sistemas de captación de lluvia en escuelas públicas

La Primaria Luis G. Basurto, ubicada en la colonia Valle de los Molinos, se incorporó al programa Escuelas de Lluvia con la instalación de un sistema de captación pluvial con capacidad conjunta de 10 mil litros.

Con esta incorporación, Zapopan suma 59 sistemas de captación de agua de lluvia instalados en escuelas públicas de educación básica desde 2022. De ese total, 18 fueron colocados mediante inversión municipal y 41 a través de donaciones.

El sistema entregado en la primaria fue donado por Fundación Coca-Cola México mediante la iniciativa Escuelas con Agua, impulsada junto con Arca Continental. Está compuesto por dos tanques, separadores de primeras aguas Tlaloque, filtros de hojas, reductores de turbulencia, pichanchas flotantes y filtros de sedimentos.

Además de contar con una fuente alternativa para aprovechar el agua de lluvia, el programa incorpora actividades de educación ambiental para que estudiantes, docentes y familias conozcan el funcionamiento del sistema y participen en acciones relacionadas con el cuidado del recurso.

Durante la entrega, el presidente municipal Juan José Frangie señaló que el programa también busca generar cambios en la percepción que tienen los estudiantes sobre el uso del agua.

“Ya pasamos los 40 sistemas de agua de lluvia. Algo importante es que no solamente agua, sino la conciencia que les estamos dando a las niñas y niños. Hoy las niñas y niños tienen más conciencia que nosotros”, afirmó.

En 2026 se han instalado 25 sistemas de captación pluvial en escuelas de Zapopan. Los sistemas colocados mediante donaciones benefician, en conjunto, a 13 mil 221 estudiantes y tienen un potencial de captación de 8.6 millones de litros de agua al año.

Zapopan suma escuelas con captación de agua de lluvia (Gobierno Zapopan)

La Primaria Luis G. Basurto tiene además un antecedente particular dentro de la colaboración entre instituciones públicas y privadas, ya que fue la primera escuela construida con participación de Fundación Distribuidores Nissan y la Secretaría de Educación Jalisco; el plantel fue inaugurado en 2018.

Como parte del componente educativo de Escuelas de Lluvia, los estudiantes participan en actividades como Guardianes de la Lluvia, Porra del Agua y Presenta tu Sistema. El proceso contempla también la integración de un Comité de Guardianes del Agua, un autodiagnóstico y el diseño participativo de acciones.

La iniciativa Escuelas con Agua, por su parte, reporta más de 200 sistemas instalados por Arca Continental desde 2021 en 11 estados del país, de los cuales 16 se encuentran en Zapopan.

Juan Carlos Barrera Juárez, director de Arca Continental Región Occidente, señaló que durante 2026 la colaboración contempla 25 nuevos sistemas en escuelas del municipio.

“Hoy nos reúne un objetivo muy concreto: contribuir a que más escuelas cuenten con soluciones que les permitan aprovechar mejor el agua y fortalecer las condiciones para el día a día, por eso nos da mucho gusto entregar 25 nuevos sistemas de captación de agua de lluvia ya instalados en las escuelas de Zapopan”, puntualizó.