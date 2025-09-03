Recapturan a presunto ladrón y violador serial; operaba en Jardines de Alcalde y Colinas de la Normal, en Guadalajara

Detenido por robo y violación

La Fiscalía de Jalisco capturó a un hombre quien era buscado como presunto responsable de al menos cuatro ataques a mujeres en las inmediaciones de las colonias Jardines de Alcalde y Colinas de La Normal, en Guadalajara; la detención se logró tras labores de inteligencia de la Vicefiscalía en Investigación especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia.

Jonathan Misael “N”, de 33 años, de acuerdo con información extraoficial, tiene antecedentes de que en los años 2010 y 2013 estuvo preso por delitos similares; y ahora fue aprehendido en calles de la Colonia Santa Elena Alcalde, del municipio de Guadalajara.

Se informó que uno de los hechos por los que se le investiga ocurrió en mayo de este 2025, cuando, dentro de un vehículo estacionado en la calle Fray Junípero Serra del Municipio de Guadalajara, el detenido presuntamente agredió sexualmente a una víctima.

De acuerdo con las investigaciones, su modus operandi consistía en aprovecharse de mujeres que iban solas en la vía pública durante la madrugada para seguirlas y, en lugares apartados, someterlas con violencia física y psicológica para agredirlas sexualmente y robarles.

El detenido quedó a disposición del Juzgado Quinto de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial, en donde se había emitido una orden de aprehensión en su contra.

La Fiscalía del Estado exhorta a quienes hubieran sido víctimas de este u otros delincuentes sexuales a presentar denuncia en las instalaciones de la Fiscalía del Estado, en la Calle 14, Zona Industrial, de Guadalajara.

ANTECEDENTES PENALES

Jonathan Misael “N” fue capturado el 11 de noviembre del 2013 junto con otro hombre, identificado como Juan Antonio Romero Sandoval, acusados de robar dos celulares a un transeúnte, en el cruce de Avenida Moctezuma y Paseo de los Volcanes, Colonia Hacienda del Tepeyac; la detención la realizaron Policías de Zapopan, quienes les encontraron 8 celulares, una laptop, una cámara fotográfica, un disco duro y un videojuego.

En ese entonces, la Fiscalía indicó que los presuntos ladrones fueron identificados como autores de robos cometidos en las colonias Colli Urbano, San Ignacio, Jardines de Guadalupe y Nueva Primavera, y que en uno de esos casos, intentaron abusar de una mujer, además de robarle.

En aquella ocasión ambos arrestados quedaron a disposición del Juzgado Segundo de lo Penal

Jonathan Misael “N” ya había estado recluido en el 2010, durante 11 meses, por el delito de robo a persona,pero según versiones periodísticas fue liberado por falta de elementos.