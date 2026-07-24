El director del SIAPA debe comparecer ante el Congreso y explicar Plan Hídrico

Mariana Casillas, presidenta de la Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión del Agua. Pide diálogo con titular del SIAPA.

La bancada de Futuro en el Congreso insistirá para que la Mesa Directiva del Congreso y la Junta de Coordinación Política (Jucopo) exijan la comparecencia del director del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), Ismael Jáuregui Castañeda.

La diputada Mariana Casillas Guerrero, presidenta de la Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión del Agua, explicó que el titular del organismo operador del agua debe dar más detalles del Plan Hídrico, así como de las acciones para cobrar a los organismos públicos y empresas que adeudan dinero por consumo de agua.

“Creo que justamente el tema de la crisis del agua, más allá de las partidas económicas que se puedan solicitar, que obviamente son reales y es algo que se necesita, requieren de un plan técnico que tiene que ser explicado. A ver, el Plan que nos entregaron aquí en el Congreso del Estado, creo que mñas que ser un Plan es un histórico de toda la problemática o la crisis del agua que hemos tenido en el estado durante muchos años, pero no es nada distinto a lo que los investigadores de las universidades -sobre todo de la UdeG- nos han presentado históricamente”, dijo.

Tras el periodo vacacional que tomará el Congreso local, el tema de la comparecencia del titular del SIAPA se deberá retomar, dijo la legisladora.

Por otra parte, la representante de Futuro hizo una aclaración respecto de la sesión de la Comisión de Administración del Congreso, donde el voto en abstención de ella y del legislador de Morena, Alejandro Barragán, impidieron la transferencia de dinero entre partidas del Presupuesto 2026 de la Legislatura, y con ello, quedó pendiente el pago de un adeudo de 259 mil pesos al siapa, por el consumo de agua del edificio de Hidalgo 222, en el primer semestre de este año.

Mariana Casillas explicó que ella se abstuvo de aprobar esa transferencia, porque la diputada de MC, Montserrat Pérez Cisneros, no dio la información a detalle sobre el tema.

“La verdad es que creo que la sesión de la Comisión de Administración hubiera sido el momento ideal para justamente con estos recibos (del SIAPA) decir ‘miren, hubo un incremento, se gastaron mas metros cùbicos de agua y explicar el recáculo que está haciendo el SIAPA y creo que justamente nosotros, o por lo menos, desde mi papel como oposición seríamos los primeros en decir que paguen y así como tiene que pagar el Legislativo, que paguen todos los que deben”, finalizó.

El director del SIAPA asumió el cargo el 1 de abril pasado, en reemplazo de Antonio Juárez prueba, por lo que ya cumplió más de tres y medio meses en el puesto.