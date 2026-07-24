El listado oficial de colonias que recibirán 80% de descuento del SIAPA, se conocerá en un par de semanas

Por lo pronto, el SIAPA entrega agua potable en algunas colonias.

La lista de 655 colonias que se difundió este jueves, de acuerdo a un documento firmado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) para que se les aplique el descuento de 80% por recibir agua turbia, no es el oficial.

Esa cifra de colonias se refiere al agua que suministra la planta potabilizadora número 1 de Miravalle. Sin embargo, no todas las colonias reciben el agua sucia.

Ese listado será definitivo hasta que se publique el decreto en el periódico oficial El Estado de Jalisco y la lista de colonias sea validado por la Defensoría, aclaró la diputada de MC, Gabriela Cárdenas, presidenta de la Comisión de Hacienda, quien dijo que la CEDHJ debe enviar la lista oficial al Congreso local.

“Una vez que sea publicado el decreto que aprobamos aquí en el Congreso, la CEDHJ tiene ocho días naturales para publicar la lista de colonias, que será la oficial –digámoslo así- y tendrá que notificar a las diputadas y diputados en este Congreso y también al SIAPA y entonces será la lista de colonias oficiales. Una vez que se definan esas colonias oficiales, los ciudadanos deberán asegurarse que su colonia está incluida, en caso de tener mala calidad del agua y el descuento será en automático, es decir, no tendrán que ir a hacer ningún trámite, ni mucho menos”, precisó.

Quienes ya hicieron el pago del estimado anual al SIAPA se les agregará el dinero correspondiente del descuento a su saldo, por el consumo de agua futuro.

Quienes no han pagado y tienen atraso, tendrán que ponerse al corriente y ahí se les hará efectivo el descuento de 80%

“Ahorita, sí les pedimos tener mucha calma a los ciudadanos, se va a publicar esa lista, será oficial y estará validada por la CEDHJ y por supuesto, por el SIAPA, en caso de que existiera alguna otra colonia que no estuviera en esa lista, pero que el SIAPA tiene identificada en esos polígonos donde hay mala calidad o hubo algún tipo de falla”, indicó.

Para los usuarios que tienen deudas con el SIAPA, se aplicará 100% de descuento en recargos, multas e intereses, para que se pongan al corriente en sus pagos.

La vigencia de este otro descuento será al 31 de octubre de este año.