Jalisco mejora percepción de seguridad; Zapopan y Guadalajara destacan en la ENSU

La percepción de seguridad entre la población de Jalisco mejoró durante el segundo trimestre de 2026, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Zapopan y Guadalajara destacaron a nivel nacional por registrar las mayores reducciones en la percepción de inseguridad.

En Zapopan, el porcentaje de personas que dijeron sentirse inseguras pasó de 70.8% en marzo a 54.1% en junio, una disminución de 16.7 puntos porcentuales, una de las más significativas del país durante el periodo evaluado.

Guadalajara también reportó una mejora importante, al reducir su percepción de inseguridad de 90.2% a 78%, lo que representa una baja de 12.2 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior.

Otros municipios del estado también registraron variaciones. En Tonalá, la percepción de inseguridad descendió de 68.1% a 63.4%, mientras que en Tlajomulco de Zúñiga pasó de 70.1% a 68.1%.

En contraste, San Pedro Tlaquepaque registró un aumento al pasar de 62.5% a 64.9%, al igual que Puerto Vallarta, donde la percepción de inseguridad subió de 59.9% a 65.4%.

La ENSU, elaborada por el INEGI entre el 22 de mayo y el 12 de junio de 2026, mide la percepción y las experiencias de la población sobre la seguridad pública en zonas urbanas, con el objetivo de generar información que apoye el diseño y evaluación de políticas públicas en la materia.