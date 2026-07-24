Las oficinas de delegaciones del gobierno federal adeudan más de $56 millones al SIAPA

Las legisladoras y el vicecoordinador de MC hicieron un llamado de pago a los alcaldes de Tlaquepaque y Tonalá

Las oficinas de delegaciones del gobierno federal adeudan $56 millones al SIAPA

Las delegaciones federales en Jalisco adeudan 56 millones 580 mil pesos por el consumo de agua al Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) y deben pagar, advirtieron seis legisladores locales de MC, en una rueda de prensa realizada en el Congreso local.

La conferencia de prensa estuvo encabezada por la diputada Gabriela Cárdenas, presidenta de la Comisión de Hacienda, Monserrat Pérez Cisneros, presidenta de la Comición de Administración y el vicecoordinador Omar Cervantes Rivera.

Entre los edificios deudores que no han pagado el agua desde hace varios años atrás, están las delegaciones que despachan en el Palacio Federal, como el ISSSTE.

“Lo que te estoy contando es que 56 millones de pesos que deben las dependencias federales: el ISSSTE, la Secretaría de Agricultura, la CFE, la Secretaría del Bienestar, el IMSS y no han pagado, por agua que ya consumieron. Entonces, yo sí creo que más allá de todo lo que implicaría este ejercicio que es una obligación del SIAPA, de ir a recuperar la cartera vencida de grandes deudores y demás, pues también nosotros tenemos que empezar a poner el ejemplo y me refiero a quienes estamos en el ejercicio de gobierno”, precisó.

La legisladora Gabriela Cárdenas propuso crear un Fondo en el SIAPA, que se capitalizará con el dinero que se recupere de los grandes deudores para que ese dinero se use solo para obras de infraestructura hidráulica.

Dijo que de la cartera vencida que tiene el SIAPA, el dinero que es cobrable son alrededor de 13 mil millones de pesos.

“Lo que estamos buscando con este exhorto, es crear un Fondo que se va a llamar Fondo de Compensación por Recuperación de Adeudos, buscaremos que el SIAPA le ponga reglas claras, lo que queremos es que ese recurso no se vaya al gasto corriente, sino que tenga esta visión específica para que esta recuperación se vaya a generar mantenimiento, infraestructura en el tema de agua. Es muy claro”, dijo.

Las diputadas de MC hicieron un llamado especial a la presidenta municipal de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura y al de Tonalá, Sergio Chávez Dávalos, para que paguen lo que deben los respectivos gobiernos municipales.

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