Tlajomulco construirá nueva Comisaría y Academia de Policía en la Zona Valle con inversión de 100 mdp

El Gobierno de Tlajomulco inició la construcción de una nueva sede de la Comisaría Municipal y una Academia de Policía en la Zona Valle con una inversión de 100 millones de pesos, como parte del plan integral de seguridad De Cerca Hacemos la Paz.

“El objetivo es fortalecer la seguridad desde el territorio (...) La paz no se construye de lejos, se construye de cerca, con hechos, con compromiso y con prevención”, afirma el presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, durante la presentación del proyecto.

El alcalde explica que la ubicación responde a un diagnóstico en el que se detectó que entre el 85 y 90 por ciento de los hechos delictivos del municipio se concentran en 10 o 12 colonias de esta zona.

“Son áreas que durante mucho tiempo estuvieron abandonadas y con problemáticas muy complejas”, señala.

Añadie que, además de la nueva sede, trabajan en un plan de recuperación de viviendas y espacios públicos para reconstruir el tejido social. La nueva Comisaría contará con áreas administrativas y operativas, estacionamiento, muro perimetral, juzgado cívico y consultorio médico y psicológico.

“Es un terreno de más de una hectárea, sobre el que se construirán casi 6 mil 500 metros cuadrados. La obra tendrá arquitectura con ladrillos aparentes, celdas, zona de desarme, espacios de atención ciudadana, circuito cerrado y patios de maniobras”, da a conocer Celso de Jesús Álvarez Solórzano, director de Obras Públicas.

En el mismo complejo se levantará la Academia de Policía, equipada con aulas, comedor, patio cívico, un área de adiestramiento táctico y un stand de tiro. El objetivo, dijo el funcionario, es “formar policías mejor preparados y profesionales”.

El comisario Eduardo Alonso Silva Ibarra afirma que la corporación seguirá trabajando de manera coordinada con autoridades estatales y federales.

“Aquí estará su servidor, el comisario general, despachando en esta zona estratégica y prioritaria. La Academia de Policía representa un gran avance porque nos permitirá formar nuevos y mejores elementos”, subraya.

En la presentación participaron regidores y representantes de corporaciones de seguridad estatales y municipales.

El dato:

Inversión total: 100 millones de pesos

Superficie del terreno: 10,600 m²

Construcción proyectada: 6,500 m²

Infraestructura: Comisaría Municipal y Academia de Policía