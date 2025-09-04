Ahora buscan a biker; desapariciones ocurridas en 5 días, agravan crisis en Jalisco

Mr. Yizus es popular en el ambiente biker tapatío

“Seguimos en la búsqueda de mi hermano Abraham Emmanuel Pacheco Partida alias Mr. Yizus. Hermanito te voy a encontrar…“

Lo anterior es parte del mensaje con el que la usuaria de Facebook Abby Pacheco pide colaboración para localizar a su familiar directo, un hombre popular entre los motociclistas chopper o bikers, quien trabajaba en un taller para ese tipo de vehículos y cuyo rastro se perdió el pasado sábado 30 de agosto.

Ese día, Abraham Emmanuel o “Mr Yizus” salió montado en su Honda VTX, color verde, de 1,300 centímetros cúbicos, para ir de la Colonia Ponciano Arriaga, en la zona de Santa Anita, municipio De San Pedro Tlaquepaque, hacia Tonalá.

En el trayecto algo pasó. Ya no se ha sabido más de él ni de su motocicleta. Cualquier dato que pudiera servir para localizarlo se agradece en el teléfono de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco 33 3145 6314.

“Mr Yizus” tiene 31 años, de pelo largo, castaño, ondulado, y de tez blanca y complexión robusta. El apodo, según lo dicho por personas del ambiente biker en Guadalajara, se debe a que en broma sus amigos decían que tenía parecido con la imagen de Jesucristo.

Mr. Yizus. Desaparecido

FAMILIARES DE “LEVANTADOS” LUEGO DE SALIR DE FISCALÍA SE MANIFIESTAN UNA VEZ MÁS; COMISIÓN DE BÚSQUEDA LOS ACOMPAÑA

Familiares de tres hombres que se encuentran desaparecidos.luego de que uno de ellos salió de los separos de la Fiscalía de Jalisco, se manifestaron una vez más, ahora en el mismo lugar en donde la madrugada del pasado 25 de agosto sus seres queridos fueron “levantados”-

Fue en el cruce de Gobernador Curiel y Calzada Lázaro Cárdenas, donde los familiares de Héctor Manuel Valdivia Martínez, de 47 años, su cuñado José Manuel Arredondo, de 46 años, y su sobrino político Gary Omar Silva,de 30, volvieron a alzar la voz en petición de que se les localice sanos y salvos.

El primero de ellos fue llevado a las instalaciones de la Fiscalía de Jalisco, en la Zona Industrial el viernes 22 de agosto para que declarara sobre la muerte de la influencer michoacana Esmeralda Ferrer Garibay, quien fue encontrada muerta junto con su hijo de 13 años, su hija de 7 y su esposo de 36, en una Ford Ranger abandonada en la Calle Jorge Delorme y Campos, en San Andrés.

Héctor Manuel es intendente en una primaria de la Secretaría de Educación Jalisco y en sus ratos libres trabajaba en un taller mecánico en donde se presume que mataron a la familia. Pero como en la Fiscalía no le hallaron responsabilidad alguna quedó libre, junto con otro trabajador del taller identificado como “El Chino”.

Una vez que ambos ya estaban en la calle, familiares de Héctor Manuel los recogieron en vehículos y todo el grupo se dirigió al cruce de Gobernador Curiel y Calzada Lázaro Cárdenas, en donde “El Chino” tomaría un taxi, pero en esos momentos arribaron dos camionetas y una motocicleta de las que descendieron aproximadamente 12 hombres con pistolas y armas largas, quienes en forma violenta se llevaron a Héctor, José Manuel y Gary Omar.

Oficialmente, “El Chino” logró escapar de los hombres armados, aunque existe duda de si realmente está o no desaparecido.

En esta nueva manifestación, los familiares de los desaparecidos fueron acompañados por personal de la Comisión de Búsqueda de Jalisco, que aprovechó para repartir las cédulas de identificación.

Los familiares de Héctor Manuel y de sus dos parientes ya han hecho manifestaciones en Casa Jalisco, La Minerva y el cruce de López Mateos y Manuel Acuña.

SE AGRAVA CRISIS DE DESAPARECIDOS

Artista plástica desaparecida en Guadalajara

Otros casos de desaparecidos han llamado la atención pública, todos ocurridos en los últimos cinco días de agosto, pues el 27 de agosto hombres armados se habrían llevado privados de la libertad a la pintora Frany Arteaga y al abogado agrario Gustavo Torres Reyes, en hechos suscitados en la Galería Casa Natalia -situada en la Calle Corregidora, cerca de su cruce con Medrano.

Frany es de 1.65 metros de estatura, de piel morena, ojos oscuros y tiene tatuajes de alas, una nota musical, un dragón y una mariposa.

Gustavo Torres Reyes tiene 42 años de edad, es de complexión robusta y de 1.65 de estatura.

Gustavo Torres Reyes, desaparecido en Guadalajara

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Jalisco solicita que si se tiene alguna información sobre este caso, se puede proporcionar al teléfono 33 3145 6314.