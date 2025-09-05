Madres de hijos autistas piden que nueva ley permita evitar casos de acoso escolar

. Se realizó una mesa en la que se propuso que la nueva Ley sobre Autismo en Jalisco, incluya un capítulo de justicia.

Con la participación de madres de familia, de personas con autismo, directivos de los sistemas DIF Guadalajara, Zapopan y Jalisco, de representaciones de fundaciones y de la magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Georgina del Real, se realizó una mesa en la que se propuso que la nueva Ley sobre Autismo en Jalisco, incluya un capítulo de justicia, para prevenir y castigar a quien viole los derechos de este sector poblacional.

Cinthia Ramírez, quien es madre de un niño con autismo y es abogada y asesora legal del colectivo Cuidadoras en Resistencia, pidió a las diputadas de MC, Mónica Magaña y Gabriela Cárdenas, promotoras de la ley, que más que aplicar sanciones penales a quien discrimine o agreda a un niño autista, se tomen medidas que prevengan y obliguen a la capacitación de los servidores públicos, para atender con respeto a la población neurodivergente.

“Yo como mamá cuidadora, como asesora legal de las compañeras que forman parte del colectivo, me doy cuenta que más que el tema penal, lo que nos ocurre todos los días son actos de discriminación y violencia en escuelas y centros de servicios de salud. ¿Cómo hacemos para que las instituciones que garantizan derechos sociales, no se escuden en que esos derechos sociales se cumplen de manera progresiva? Y entonces queda la justicia, invisible”, dijo.

Alejandra Aceves, quien es una persona con autismo, hizo una serie de sugerencias para que la ley propicie que en las escuelas no exista acoso escolar en contra de los alumnos que viven con autismo.

“El otro tema -no es popular- pero sería la propuesta de prohibir los petardos y los cohetes que nos afectan tanto a los autistas, como a los animales. Otra es identificar en edades tempranas y con capacitación y educación, a los pequeños autistas y que todos los docentes estén enterados de cómo deben ser tratados los autistas y también, educar también a los estudiantes para que tengan respeto por nosotros cuando estemos en los colegios y así evitar el bullying”, afirmó.

La iniciativa prevé la obligación de autoridades e instituciones de canalizar denuncias y quejas, así como informar de manera inmediata a la Procuraduría Social o a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Señala la obligación de presentar denuncias ante órganos de control o el Ministerio Público, y reconoce el derecho de las familias a interponer quejas ante las instituciones de salud responsables. El proyecto también establece un marco de coordinación con leyes estatales en materia de salud, educación, cuidados, discapacidad y derechos humanos, con el fin de articular el acceso a la justicia con una red institucional más amplia, dijo la diputada de MC, Mónica magaña, presidenta de la Comisión de Salud.

“Es bien importante para nosotros que ustedes nos van a ayudar a prever, que para mí ahí está un punto importante, que claro, hay que atender a las víctimas de inmediato y garantizar su acceso a la justicia, pero hoy se va a tratar mucho de qué vamos a hacer en equipo para preverlo”, explicó la legisladora.

En otro momento, se realizará una mesa sobre el acceso al trabajo para personas neurodivergentes y habrá otras mesas donde se abordarán otros temas.

El representante del DIF Jalisco, Eduardo Solorio Alcalá, informó que este año ya está en construcción el Centro de Autismo de Tepatitlán y próximamente habrá sedes en Lagos de Moreno, Puerto Vallarta y Ciudad Guzmán.