Sacar a Caabsa Eagle de la ciudad fue el mayor reto en el primer año de Verónica Delgadillo

El teatro Diana, con capacidad para más de 2 mil 300 personas, será la sede donde dará el mensaje de su primer año de gestión. Un gran anunció se colocó en la marquesina frontal del inmueble.

En su primer año de gobierno, la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, afirmó que dos momentos son los que ameritaron la mayor atención de su parte como gobernante de la capital jalisciense: sacar a la empresa Caabsa Eagle de la concesión de aseo público y el incendio registrado el 30 de abril, en la colonia Álamo Industrial.

La ex senadora, ex diputada local y ex legisladora federal manifestó que muchos dudaban que su gestión ya no renovaría la concesión a la empresa Caabsa Eagle y también ponían en duda que el servicio de aseo público se daría con camiones y personal propios, algo que resultó bien para la ciudad.

“Si lo vemos de manera aislada, como sucesos o momentos, creo que hay dos acciones de lo que sucedió en este gobierno. La primera fue la decisión que tomamos para sacar a Caabsa, todo mundo creía que iba a haber un colapso de la ciudad, fue una crisis de la basura y también se preguntaban si iba a ser capaz de sacar a la empresa y tomar de buena forma el control del servicio de recolección y creo que ahí están los resultados, desde el primer momento demostramos que estábamos del lado de la gente, tomamos la decisión de cuidar a la ciudad y cuidar a las personas”, expresó.

La alcaldesa de 42 años, quien cursó la carrera de Ciencias de la Comunicación y una maestría en Administración Pública, relató que este ha sido el año más retador, desde que trabaja en la esfera pública.

“En la parte más personal, ha sido el año más retador de mi vida, con los mayores aprendizajes y también con las mayores satisfacciones. Ha sido un año que nos ha puesto a prueba en muchos sentidos, pero todos los días hemos dado lo mejor para estar a la altura de lo que Guadalajara, una de las ciudades más importantes del país necesita. Me siento también muy emocionada de compartir una nueva forma de gobernar, no solo porque se trata de la primera mujer y es algo más allá del género, es un tema de ejercer el poder de manera distinta, de demostrar que se puede gobernar con firmeza para tomar decisiones difíciles y con profunda empatía y sensibilidad”, subrayó.

Del tema de construir o no un doble piso en López Mateos, Verónica Delgadillo, evadió decir si o no al viaducto elevado, pero señaló que la decisión tiene que tomarse con una visión a largo plazo, no solo para atender el problema de este momento.

“Estoy convencida de que la solución que se plantee tiene que entender las dinámicas de Guadalajara y tiene que mirar hacia el futuro. La solución solo coyuntural, no podían atender la proyección que tiene nuestra metrópoli que es una ciudad viva, vibrante, dinámica, que va a seguir creciendo y que entonces, necesita soluciones pensando también en el futuro, atendiendo las necesidades de hoy proyectándose para el futuro. Para mi eso es lo más importante”, subrayó.

Del tema de seguridad, expuso que se han logrado avances. Dijo que “es muy difícil hablar de números positivos”. Sin embargo, aseguró que hay señales alentadoras “que nos dicen que vamos por un sentido correcto, por ejemplo, la percepción de seguridad es la mejor que ha tenido Guadalajara desde 2017, también redujimos en 28% los delitos de alto impacto en la ciudad y eso no es cosa menor”, puntualizó.

Este lunes, en el teatro Diana, la presidenta municipal Verónica Delgadillo presenta su primer informe de rendición de cuentas al frente del gobierno de Guadalajara.

