Capacitan en Tlaquepaque a bomberos y personal operativo en manejo de animales ponzoñosos

El Director de Protección Civil y Bomberos de San Pedro Tlaquepaque, Enrique Mederos Flores, informa que se llevó a cabo una capacitación dirigida a personal operativo, cuerpos de bomberos y prestadores de servicio sobre la identificación, manejo y captura de animales ponzoñosos.

Explica que esta formación es necesaria debido al número de reportes que recibe la dependencia, en su mayoría en la zona sur del municipio y áreas periféricas. El objetivo es que los equipos de atención puedan reconocer serpientes venenosas, aplicar técnicas de manejo seguro y brindar primeros auxilios en caso de accidentes.

“Atrapar debidamente este tipo de animales ponzoñosos, evitar ser agredidos por los mismos y atender lesiones por este tipo de animales”, resume Mederos sobre el contenido del curso.

Entre los temas revisados se encuentran la diversidad de especies presentes en la región, la forma de distinguir serpientes peligrosas de inofensivas, el uso de equipo especializado y protocolos de seguridad para los rescatistas y la ciudadanía.

El funcionario también emite recomendaciones para la población: identificar al animal observado, llamar al 911 o directamente a la dependencia al teléfono 33 38 37 22 70, y permitir que sea personal capacitado quien realice la captura.

Una vez asegurados, los ejemplares se entregan en condiciones seguras para posteriormente reubicarlos en su hábitat natural.