Fiscalía de Jalisco informa que restos localizados en Ayutla serían de origen animal

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que, tras atender un reporte realizado por un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas sobre la presunta localización de un crematorio clandestino en el municipio de Ayutla, los indicios encontrados corresponden, hasta el momento, a restos animales calcinados.

La dependencia explicó que, luego de que la información comenzó a circular en redes sociales, se activaron de inmediato los protocolos de actuación e investigación correspondientes para verificar el hallazgo.

Como resultado de las inspecciones realizadas en el sitio, la Fiscalía indicó que cuenta con elementos técnicos, periciales y testimoniales que permiten establecer de manera preliminar que los restos localizados son de origen animal.

No obstante, precisó que el procesamiento del área continuará hasta concluir por completo las diligencias, con el fin de agotar todas las líneas de investigación y garantizar el debido análisis del lugar.

Finalmente, la Fiscalía del Estado reiteró su compromiso de investigar a fondo cada reporte relacionado con posibles hallazgos de personas desaparecidas y aseguró que continuará informando oportunamente sobre el avance de las investigaciones a través de sus canales oficiales.