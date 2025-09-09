Nuevas dirigencias municipales del PAN representarán las luchas sociales de los vecinos

Juan Pablo Colín dijo que las elecciones en Guadalajara tuvieron más delegados que la Convención de MC. Los nuevos dirigentes estarán tres años al frente de los comités.

El PAN en Jalisco realizó el fin de semana elecciones en 20 comités municipales, entre los que destacan las dirigencias de Guadalajara, Tlaquepaque, Ocotlán, Acatlán de Juárez, Jocotepec y Teocaltiche.

En Guadalajara hacía nueve años que no se realizaban comicios internos, resultando ganador el ex diputado y ex director del SIAPA, Rodolfo Ocampo Velázquez, quien obtuvo 602 votos, por 165 de Rodolfo Miranda y 124 de José Miguel Mendoza.

El líder estatal del PAN, Juan Pablo Colín, resaltó que las nuevas presidencias tienen la tarea de representar las luchas de los habitantes en cada municipio, por lo que el partido blanquiazul será “más abierto y conectado con las causas sociales”.

Un tema que el PAN revisará a detalle en el Congreso local es que el Presupuesto Estatal 2026 atienda temas básicos, como agua potable, seguridad y salud.

“De arranque viene el tema del Presupuesto, eso es importantísimo para que no permitamos que situaciones con alguna inexperiencia o con un asunto superfluo, se tomen decisiones de gobierno. Para eso, el PAN va a estar atento para revisar el presupuesto. Vamos a buscar el tema de salud, no puede Jalisco entregar la salud pública de los jaliscienses al gobierno federal, sería una catastrofe y mira que han recibido amagos y es fuerte la federación queriendo solicitar eso, pero el PAN va a ser contención sí o sí en ese tema”, explicó.

El líder estatal de Acción Nacional explicó que en el caso de la solución vial para el ingreso sur a la ciudad por la avenida López Mateos, es inaceptable que el gobernador Pablo Lemus, otra vez quiera hacer una consulta. Se tiene que trabajar ya en acciones que atiendan el caos vial.

“Es increible que a estas alturas después de que MC lleva gobernando 15 o 16 años en Tlajomulco, otra vez vuelvan a preguntar. De los 16 años, llevan casi siete años en el gobierno del estado y oyra vez van a preguntarle a los habitantes del sur, si es conveniente un segundo piso, un túnel. ¿Otra vez?”, expresó.

El PAN realizará elecciones en ocho municipios el siguiente fin de semana y con ello tendrán comités municipales renovados en 83 municipios de Jalisco.

En Tlaquepaque, Fernanda González Reynoso ganó la elección interna a Ramón Marcelo Cortés Ramírez.