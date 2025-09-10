Quieren que en la avenida Juárez-Vallarta se haga un carril bus-bici

La iniciativa busca que los ciclistas tengan mayores vías de conexión. Se busca también ampliar las estaciones de Mi Bici, en las avenidas Revolución y Río Nilo, al oriente de la ciudad.

Las diputadas de Futuro Mariana Casillas y Tonantzin Cárdenas, presentaron una serie de exhortos en la Oficialía de Parte del Congreso, dirigidos a distintas autoridades estatales y municipales, para avanzar hacia una movilidad más segura, equitativa y sostenible en el Área Metropolitana de Guadalajara.

Los exhortos presentados buscan atender problemas estructurales que limitan la intermodalidad y la accesibilidad de miles de personas que dependen del transporte público y de medios no motorizados.

Se solicitó al Ayuntamiento de Guadalajara que, junto con el Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan) y la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad (AMIM), analice la viabilidad de implantar un carril exclusivo bus-bici en la avenida Juárez-Vallarta.

“Estamos pidiendo tanto al Imeplan, como al Ayuntamiento de Guadalajara, que puedan brindar al Congreso un estudio que nos permita ver la ver la viabilidad de implantar un carril bus-bici, como el que tenemos afortunadamente en avenida Hidalgo, también implantarlo en Juárez y Vallarta, esto para poder ampliar que las personas ciclistas se conecten de mejor manera en la ciudad y con otros sistemas de transporte”, precisó Tonantzin Cárdenas.

Las legisladoras de Futuro también piden que se amplíe el subsidio del programa Yo Jalisco Apoyo para el Transporte, para usuarios de MiBici y plantean la ampliación del programa Mi Bici, con estaciones al oriente de Guadalajara, en los límites con Tonalá.

“También queremos la ampliación de la red de Mi Bici, que nos permita una interconectividad entre la Línea 2 (Tetlán), sobre Javier Mina y la Línea 3, sobre avenida Revolución, hasta Río Nilo, donde estamos requiriendo mayor número de bicicletas que nos permitan conectar y tener mayor cobertura y mayor alcance”, dijo.

Tonantzin Cárdenas, secretaria de la Comisión de Movilidad del Congreso, propuso que la Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS) y el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) otorguen un subsidio que cubra por lo menos 50% de la membresía anual del programa Mi Bici a estudiantes, adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres jefas del hogar.