Tlajomulco avanza en plan de recuperación de vivienda con apoyo del INFONAVIT

Autoridades federales y estatales, junto con representantes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), realizaron un recorrido por tres polígonos habitacionales de Tlajomulco para constatar las condiciones de viviendas susceptibles de rehabilitación y definir un esquema de recuperación que permita destinarlas a nuevas familias.

Durante la visita se confirmó que las viviendas cuentan con servicios básicos, acceso a transporte, vialidades, agua, seguridad, empleo y oferta académica, lo que las hace viables para ser habitadas en el corto plazo.

En la reunión de seguimiento, el presidente municipal Gerardo Quirino Velázquez Chávez reiteró la disposición del ayuntamiento para colaborar en este proyecto:

“Avanzar con este programa nos va a ayudar a construir el tejido social, a que nuevas familias tengan un techo y un hogar. Este proyecto seguramente se desdoblará a lo largo y ancho de la República, y desde aquí podremos contribuir para que se diseñe un modelo a prueba de error que después se replique sin fallas”.

Por parte del INFONAVIT, el coordinador de Cumplimiento, Franco Veites, subrayó la importancia de la coordinación entre instituciones:

“El INFONAVIT tiene cuatro proyectos muy importantes: la construcción, la recuperación de vivienda, la cancelación de hipotecas ya pagadas y la regularización de escrituras. Es muy grato escuchar que habrá apoyo y que vamos a trabajar en conjunto. Requerimos del acompañamiento porque el dinero nunca es suficiente; por eso solicitamos apoyos en agilidad de trámites, en condonaciones e incluso en pagos”.

Como parte de los acuerdos, se instaló una mesa de trabajo permanente en la que participan el municipio, el INFONAVIT, el Instituto Jalisciense de la Vivienda, la Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable, el Colegio de Notarios de Jalisco, la Comisión Federal de Electricidad y el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del estado.

El dato:

El Programa de Recuperación de Vivienda en Tlajomulco contempla que al menos mil casas sean rehabilitadas en el transcurso de este año para que el INFONAVIT las canalice a nuevas familias.