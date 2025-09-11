Tlaquepaque recibe más de 405 mil turistas en verano

San Pedro Tlaquepaque recibió a más de 405 mil turistas nacionales e internacionales durante el verano de 2025, informó Arwin Armando Matanael Ramos Casas, director de Desarrollo Artesanal y Turístico del municipio.

De acuerdo con los registros del Centro de Atención al Turista (CAT), los módulos de atención instalados en el centro del municipio y datos de la Secretaría de Turismo de Jalisco, la cifra representa un aumento del 2% respecto al mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron alrededor de 397 mil visitantes.

El funcionario explicó que la designación de Tlaquepaque como Pueblo Mágico, junto con su oferta cultural y artesanal, son factores que contribuyen a la atracción turística.

“Les comento algunas de las actividades que se realizaron como la Expo ENART en El Refugio, que alberga a artesanos de Tlaquepaque y de distintas partes del país. Otro evento ancla fue el Festival Nacional de Máscaras, con exposiciones y actividades culturales; también el Premio Nacional de la Cerámica, que por su naturaleza genera bastante afluencia en el municipio. A la par de esto, tuvimos festivales, ballet folclóricos y exposiciones en el CAT y Casa Colibrí”, señala Ramos Casas.

Además de los eventos, los visitantes aprovecharon los recorridos turísticos peatonales y sensoriales que ofrece el municipio de manera gratuita, así como la gastronomía local de la Villa Alfarera.

La Secretaría de Turismo de Jalisco estimó que la derrama económica derivada de esta temporada fue de 937 millones 760 mil 531 pesos.