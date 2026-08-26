Chema Martínez pide a Verónica Delgadillo gestionar ante SIAPA la incorporación de colonias que faltan de descuento del 80% en Guadalajara

Chema Martínez

El Coordinador de Regidores de Morena en Guadalajara, Chema Martínez, solicitó formalmente a la presidenta municipal Verónica Delgadillo García que el Gobierno de Guadalajara gestione ante el SIAPA la incorporación de nuevas colonias al descuento del 80 por ciento autorizado para personas afectadas por problemas en la calidad del agua.

Para ello, Chema entregó a la Presidenta Municipal un listado de 135 colonias de Guadalajara, integrado a partir de reportes y acercamientos ciudadanos recibidos por su Regiduría, así como de la identificación de zonas que no fueron contempladas en el listado inicial publicado por el organismo.

La solicitud parte del mecanismo aprobado por la Junta de Gobierno del SIAPA, que permite a Guadalajara presentar un listado complementario de colonias para que el organismo realice la verificación y dictaminación correspondiente. Para este procedimiento, el Municipio deberá proponer un enlace técnico que colaborará con el SIAPA en la valoración de las zonas propuestas.

Chema pidió a Verónica Delgadillo que la propuesta que presente Guadalajara sea lo más amplia e incluyente posible y no se limite únicamente a las 135 colonias identificadas por su Regiduría, sino que incluya otras zonas de la ciudad donde existan reportes, antecedentes o elementos que permitan advertir posibles afectaciones en la calidad del agua.

Entre las colonias propuestas se encuentran Miravalle, San Andres, Arboledas del Sur, Arcos Vallarta, Atlas, Centro Guadalajara, Del Fresno, Independencia, Jardines del Bosque, Jardines del Sur, Lomas de Polanco, Mexicaltzingo, Oblatos, San Juan de Dios y Tetlán, entre otras.

En particular, el regidor solicitó que Miravalle sea incluida expresamente, debido a los antecedentes y reportes de sus habitantes por problemas relacionados con la calidad del agua, pese a los cuales la colonia no aparece en el listado inicial de beneficiarias publicado por el SIAPA.

Además de solicitar la intervención del Gobierno de Guadalajara, Chema solicitó ante el SIAPA sean consideradas las colonias de la ciudad donde existan afectaciones relacionadas con la calidad del agua y que actualmente no se encuentran contempladas en el esquema del descuento.

En el oficio dirigido al director general del organismo, Ismael Jáuregui Castañeda, Chema estableció que el listado presentado es enunciativo y no limitativo, por lo que solicitó que también puedan incorporarse otras colonias a partir de reportes ciudadanos, incidencias, monitoreos de calidad del agua e información generada por las propias áreas técnicas del SIAPA.

Asimismo, presentó una solicitud específica para la incorporación de Miravalle, donde existen antecedentes públicos de inconformidades por la calidad y continuidad del servicio. En febrero de 2026, habitantes de la colonia se manifestaron sobre avenida Gobernador Curiel, frente a instalaciones del SIAPA y de la Planta Potabilizadora número 1, para exigir una solución a estas problemáticas.

Con estas acciones, Martínez busca que Guadalajara aproveche el mecanismo que ya tiene disponible para defender a las familias tapatías y que el listado inicial no se convierta en una barrera para quienes también han padecido problemas con la calidad del agua.

“La finalidad de esta solicitud es contribuir a que ninguna persona usuaria de Guadalajara que haya sido afectada por la mala calidad del agua quede excluida del descuento del 80 por ciento por el solo hecho de que su colonia no haya sido contemplada inicialmente”, señaló Chema Martínez en su petición.