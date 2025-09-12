Ecos del Agua: La “cicatriz” del Atlántico

En el fondo del Atlántico se extiende una cicatriz geológica: no una herida, sino una marca de un planeta en movimiento, que nunca deja de transformarse. Kilómetros bajo el agua, se esconde la dorsal mesoatlántica, una cordillera submarina casi de 16,000 km de longitud que atraviesa el océano de norte a sur. En la actualidad la Tierra está formada por siete continentes, pero hace millones de años formaban un solo supercontinente: “Pangea”, y esta marca revela el pasado.

Aunque invisible para nuestros ojos, esta dorsal es una de las fuerzas más fundamentales de la Tierra. Cada año las toneladas de magma que surgen desde el interior del planeta crean una nueva corteza oceánica, esto ocasiona que las placas tectónicas se desplacen lentamente hacia los lados. El movimiento es casi imperceptible, apenas entre 2 y 5 centímetros al año, pero suficiente para ensanchar el Atlántico, separando aún más continentes que alguna vez fueron uno solo. A lo largo de millones de años, esto suma kilómetros de separación.

Millones de años atrás, Sudamérica y África estaban unidos dentro de Pangea. La dorsal mesoatlántica fue la fuerza que los apartó, reescribiendo la geografía del mundo y moldeando los continentes tal como los conocemos hoy. En nuestros mapas actuales podemos ver que estos dos encajan casi a la perfección, una clara huella de la historia del planeta.

Este proceso no solo transforma el mapa: también crea vida. Bajo un océano de casi 3,650 metros de profundidad, montañas submarinas, volcanes y grietas profundas emergen a lo largo de la dorsal, dando lugar a ecosistemas únicos donde criaturas que no existen en ningún otro lugar prosperan y se alimentan. Estas montañas pueden elevarse hasta 3,000 metros sobre el fondo oceánico, formando hábitats complejos que sostienen la biodiversidad marina. Islandia es uno de los pocos lugares donde la dorsal se asoma sobre el nivel del mar. Allí es posible caminar literalmente entre dos placas tectónicas, que se separan unos 2 centímetros al año, visible en fisuras, géiseres y volcanes activos. Esto es prueba tangible de que vivimos sobre un planeta que respira y evoluciona.

Más allá de la geología, la dorsal mesoatlántica influye en la vida cotidiana sin que lo notemos: además de formar paisajes, provoca sismos, genera volcanes submarinos y modela corrientes oceánicas que transportan calor, nutrientes y oxígeno, regulando climas y ecosistemas en todo el planeta. Es responsable de muchos de los terremotos y erupciones submarinas que, aunque imperceptibles para nosotros, sostienen la vida en los océanos y la estabilidad climática. Es un motor invisible que conecta el interior ardiente de la Tierra con la superficie donde habitamos, recordándonos que la actividad profunda del planeta tiene efectos directos sobre la vida marina y nuestro entorno.

La cicatriz del Atlántico no es solo geológica, nos recuerda que la quietud es una ilusión. Bajo los océanos los continentes siguen en constante movimiento, imperceptible a nuestra escala, pero decisivo para la historia del planeta. Cada centímetro cuenta con millones de años de evolución y cada acción que altere los océanos puede repercutir en estos delicados ecosistemas. Observar la dorsal es recordar que la tierra está viva, es dinámica, cambiante y nosotros apenas somos testigos momentáneos de parte de su historia.