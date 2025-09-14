Igualdad Animal. Tradición y compasión: los recetarios de Love Veg para celebrar a México

Recetarios. FOTO: Igualdad Animal

Con la certeza de que la mayoría de las personas rechaza la crueldad animal y está abierta a explorar nuevas formas de disfrutar sus platillos favoritos, Love Veg, el programa educativo de Igualdad Animal, presenta una colección de cuatro recetarios muy especiales inspirados en la gastronomía mexicana para celebrar las fiestas patrias, con un enfoque innovador y consciente, 100% a base de plantas.

La campaña tiene como objetivo principal demostrar que es posible disfrutar de los sabores auténticos de México sin utilizar ingredientes de origen animal, ofreciendo versiones veganas de platillos tan emblemáticos.

Esta colección conserva la esencia y el sabor de la cocina tradicional mexicana, pero con un giro creativo, delicioso y, sobre todo, libre de crueldad.

Porque tradición y compasión pueden ir de la mano, ahora es posible preparar platillos mexicanos —como pozole o chiles en nogada— en versiones 100% a base de plantas, que rinden homenaje a nuestra herencia culinaria mientras protegemos la vida de los animales.

Cada recetario representa una oportunidad para cocinar en casa platillos deliciosos, accesibles y con ingredientes fáciles de encontrar en cualquier mercado local, como el frijol, el maíz, el nopal y los hongos, entre otros.

Tradición, salud y sostenibilidad en un solo plato

Además del enfoque compasivo hacia los animales, la campaña resalta los beneficios para la salud que ofrece una alimentación basada en plantas, en un país donde las enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión y los problemas cardíacos son alarmantemente comunes, cambiar la forma en que comemos puede marcar una gran diferencia.

“Elegir platillos veganos no solo es un acto de amor hacia los animales, también es una forma concreta de cuidar nuestra salud y el medio ambiente. Estos recetarios tienen todo para ayudar a los animales, son recetas baratas, fáciles y sobre todo nos representan culturalmente lo que hace que sean posibles”.-Katya Ramírez, Coordinadora de Educación en Igualdad Animal México

La campaña también pone el foco en la sostenibilidad: al reducir el consumo de productos de origen animal, se disminuye significativamente la huella ambiental, se protegen los recursos naturales y se combate el cambio climático.

Un llamado a celebrar con propósito

Descargar los recetarios es más que una invitación a cocinar: es una forma de unirse a un movimiento creciente de mexicanos que están transformando su forma de vivir y comer, sin dejar atrás sus raíces.

Para obtener los recetarios gratuitos y seguir la campaña, visita Love Veg México y únete al movimiento de quienes celebran la tradición con sabor, salud y compasión.