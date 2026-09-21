Talento, ideas y negocios: Jalisco celebra a sus emprendedores

El talento empresarial de Jalisco tuvo una nueva noche de reconocimiento con la entrega del Premio Jalisco al Emprendimiento 2026, una distinción que reunió proyectos de distintas regiones y generaciones, además de reconocer la trayectoria de quienes han contribuido a consolidar el ecosistema emprendedor del estado.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza la entrega de los Premios Jalisco al Emprendimiento 2026

Durante la ceremonia, el gobernador Pablo Lemus Navarro destacó las condiciones que, desde su perspectiva, han convertido a Jalisco en un punto de interés para empresas de diferentes tamaños y sectores. Señaló que la entidad mantiene un crecimiento económico superior al promedio nacional y se encuentra entre los primeros lugares del país en exportaciones e inversión extranjera directa.

“Jalisco es la tierra ideal para el emprendimiento y el desarrollo empresarial”, afirmó Lemus, al destacar que el ecosistema empresarial que se ha construido durante años ha generado confianza para quienes buscan iniciar, ampliar o invertir en un proyecto.

El mandatario también subrayó que el reconocimiento busca poner en el centro a quienes generan nuevas ideas, empleos y oportunidades desde distintos puntos de Jalisco, más allá de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza la entrega de los Premios Jalisco al Emprendimiento 2026

Una trayectoria que inspira

Uno de los momentos centrales de la ceremonia fue la entrega del Galardón a la Inspiración e Impulso al Ecosistema Emprendedor a Carmen Villarreal Treviño, empresaria jalisciense y líder de Casa San Matías, empresa dedicada a la producción y comercialización de tequila.

Con tres décadas al frente de la compañía, Villarreal Treviño fue reconocida por una trayectoria que ha llevado la tradición tequilera de Jalisco hacia nuevos mercados, pero también por su visión empresarial y compromiso social.

Lemus Navarro destacó tanto su trayectoria profesional como sus cualidades personales. Consideró que su liderazgo, cercanía y disposición para contribuir con los demás la han convertido en una figura representativa del empresariado jalisciense.

“Carmen, en lo personal, admiro su desarrollo empresarial, pero principalmente su talento como persona, su sencillez, su amabilidad, su compromiso con los demás”, expresó el Gobernador, quien añadió que Villarreal Treviño representa ya una referencia para el empresariado de Jalisco.

Al recibir el galardón, la empresaria habló del papel que tienen quienes generan empresas en la construcción de oportunidades. Señaló que el crecimiento económico también implica una responsabilidad con la sociedad y con las personas que encuentran en las empresas una fuente de empleo y desarrollo.

Villarreal Treviño consideró que el ecosistema emprendedor del estado ha cambiado y que actualmente existe una participación más equilibrada, con nuevas voces e ideas que pueden convertirse en proyectos concretos.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza la entrega de los Premios Jalisco al Emprendimiento 2026

Un premio que busca acompañar

La quinta edición del Premio Jalisco al Emprendimiento reunió 118 participantes, con presencia en 10 de las 12 regiones del estado. Del total de postulaciones, 55.2 por ciento fueron presentadas por mujeres, mientras que la categoría Emprendimiento Promesa concentró 56 registros, equivalentes a 48.3 por ciento de las postulaciones.

Para Mauro Garza Marín, Coordinador General Estratégico de Desarrollo y Crecimiento Económico, esta participación refleja el objetivo de llevar las oportunidades de crecimiento a los 125 municipios y no concentrarlas únicamente en las ciudades con mayor actividad económica.

La secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, Fanny Guadalupe Valdivia, destacó que los proyectos finalistas muestran la diversidad del emprendimiento jalisciense: desde negocios tradicionales que buscan transformarse hasta iniciativas encabezadas por mujeres, nuevos emprendimientos y proyectos de alto impacto con posibilidades de crecimiento e innovación.

En ese sentido, Teresa Quintana Rodríguez, Coordinadora de Gestión de la Innovación y Emprendimiento, explicó que el premio no termina con la entrega de la presea. A partir de esta edición, los participantes tendrán acceso a una ruta de acompañamiento que contempla mentorías, capacitación, fortalecimiento financiero, validación comercial, desarrollo tecnológico, acceso a mercados y vinculación con redes de colaboración y capital.

La convocatoria también mostró la diversidad territorial del ecosistema, con participantes de municipios como Guadalajara, Zapopan, Ameca, Tepatitlán de Morelos, Zapotlanejo, Lagos de Moreno, Mascota, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Zapotlán el Grande, Arandas, Cocula, Ocotlán, Puerto Vallarta, San Julián, Tonalá, Amatitán y Atotonilco el Alto.

En la ceremonia también estuvieron Cindy Blanco Ochoa, Secretaria de Desarrollo Económico; Juan Carlos Flores Miramontes, Secretario de Educación Jalisco; autoridades estatales y municipales, así como representantes del sector empresarial.

Así, el Premio Jalisco al Emprendimiento 2026 cerró su quinta edición no sólo con el reconocimiento a sus ganadores, sino con la intención de convertir la distinción en un punto de encuentro para que las ideas y proyectos que surgen en las distintas regiones del estado encuentren herramientas para continuar creciendo.