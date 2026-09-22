Multan y retiran motos de Uber, Didi e Indrive por traslado de pasajeros en Jalisco

El servicio de traslado de pasajeros en motos de plataforma digital no está permitido en Jalisco

Luego del asesinato de una estudiante de medicina a manos de un chofer de motocicleta perteneciente a una plataforma digital, la Secretaría de Transporte (SETRAN) anunció que mantiene un operativo especial de vigilancia para inhibir ese tipo de traslados, que está prohibido en Jalisco.

El equipo de Supervisión al Transporte Público de SETRAN realiza constantemente supervisiones a motocicletas, por lo que se retiraron 41 unidades de circulación, a las que se les sancionó con igual número de multas, según informó la dependencia estatal.

“La sanción por dicha conducta para el conductor de la unidad puede ascender hasta 22 mil 628 pesos y el retiro de la unidad que presta el servicio”, agregó.

SETRAN dijo que emitió el lunes 21 de septiembre, multas para las empresas Uber, Didi e Indrive, que ascienden hasta 200 U.M.A.S —22 mil 628 pesos, aproximadamente—, por ofrecer dicho servicio, toda vez que en reiteradas ocasiones se les ha informado y notificado por escrito, desde el 9 de octubre de 2025, que es ilegal en Jalisco.

INDRIVE RETIRA EL SERVICIO

La compañía de servicios de traslados Indrive, se comprometió a suspender en un plazo de 24 horas, a partir del pasado lunes, la opción del servicio de transporte de pasajeros en motocicleta en Jalisco, aseguró la SETRAN.

La dependencia recalcó que “una motocicleta utilizada en hechos delictivos la semana anterior, prestaba el servicio de transporte en dicha plataforma”, en referencia al asesinato a cuchilladas de la estudiante de medicina, originaria de Irapuato, Karla Margarita Pérez Jiménez, y por el que la Fiscalía del Estado detuvo al motociclista de una de esas plataformas.

La joven que estudiaba en una universidad privada, pidió el servicio de traslado en moto el lunes 14 de septiembre, pero el motociclista, identificado como Isaac “N” la llevó a despoblado en Las Agujas, municipio de Zapopan, y la atacó. El sujeto está en Puente Grande debido al crimen.

PIDEN ABSTENERSE DE ESE TIPO DE SERVICIOS

La SETRAN indicó que “reitera el llamado de atención a las empresas para que se abstengan de ofrecer u operar estos servicios, así como la recomendación a la ciudadanía a que evite utilizarlos, ya que representan un riesgo para las y los usuarios, así como a la seguridad vial en general”.

Añadió que también exhorta a los motociclistas a no participar en este tipo de prácticas, ya que, además de comprometer su integridad física y la de la persona pasajera, se exponen a sanciones legales y administrativas.

PIDEN REPORTAR

Ante cualquier irregularidad en los servicios de transporte público, la SETRAN invita a reportar el hecho a los números telefónicos 33-3819-2419 y 33-3819-2426, en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas.

Expuso que además se pueden hacer reportes en las redes sociales de SETRAN en Facebook (@SecretariadeTrasnporteJal), en X (@TransporteJal) o en el sitio web setran.jalisco.gob.mx/contacto-setrans .