El Centro Histórico de Guadalajara celebrará la noche más mexicana con música, pirotecnia y el tradicional Grito encabezado por el gobernador Pablo Lemus

Grito de Independencia 2025 en Guadalajara: horario y programa completo

Por Samantha Lamas

Este lunes 15 de septiembre, el Centro Histórico de Guadalajara será el escenario principal de los festejos por el 215 aniversario del inicio de la Independencia de México.

GUADALAJARA, JALISCO,16SEPTIEMBRE2014.- Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, Gobernador del estado, dio el tradicional grito de independencia desde el balcón de Palacio de Gobierno ante cientos de personas que asistieron a la Plaza de Armas. FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA/CUARTOSCURO.COM (FERNANDO CARRANZA)

El evento, organizado por el Gobierno de Jalisco a través de la Agencia Estatal de Entretenimiento, contará con presentaciones de artistas del regional mexicano, espectáculos de pirotecnia y un ambiente completamente familiar.

Debido a las renovaciones en el Centro Histórico rumbo al Mundial 2026, las actividades se llevarán a cabo en el Paseo Fray Antonio Alcalde, entre la calle José Ma. Morelos y la avenida Juárez.

El Grito de Independencia será encabezado por el gobernador Pablo Lemus Navarro a las 9:00 de la noche, seguido de un show musical.

Programa de actividades “El Grito al Estilo Jalisco”

  • 5:00 pm – Inicio del show
  • 6:00 pm – Sonora Dulzura
  • 7:00 pm – Tropikal Yeah!
  • 8:00 pm – Los Hermanos Barba
  • 9:00 pm – Grito de Independencia
  • 9:20 pm – Show Kopalli “Jalisco de Gigantes”
  • 9:35 pm – Concierto de la Familia Los Aguilar

