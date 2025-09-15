Grito de Independencia 2025 en Guadalajara: horario y programa completo

Este lunes 15 de septiembre, el Centro Histórico de Guadalajara será el escenario principal de los festejos por el 215 aniversario del inicio de la Independencia de México.

El evento, organizado por el Gobierno de Jalisco a través de la Agencia Estatal de Entretenimiento, contará con presentaciones de artistas del regional mexicano, espectáculos de pirotecnia y un ambiente completamente familiar.

Debido a las renovaciones en el Centro Histórico rumbo al Mundial 2026, las actividades se llevarán a cabo en el Paseo Fray Antonio Alcalde, entre la calle José Ma. Morelos y la avenida Juárez.

El Grito de Independencia será encabezado por el gobernador Pablo Lemus Navarro a las 9:00 de la noche, seguido de un show musical.

Programa de actividades “El Grito al Estilo Jalisco”