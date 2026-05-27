Se han resuelto 450 casos de laudos de ex trabajadores despedidos de ayuntamientos

Iglesia de la localidad de Mirandillas, que ahora se llamará Mirandilla, al igual que la localidad que está en España, en Extremadura.

La Comisión de Gobernación del Congreso ha resuelto 450 casos de laudos enviados por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón (TAE) en la actual Legislatura, referentes a trabajadores que han sido despedidos en años recientes de los ayuntamientos y que las autoridades municipales se resisten a pagar.

En la gran mayoría de los asuntos, el Congreso no aplica sanciones a los alcaldes, síndicos o regidores en turno, ya sea porque de última hora se han los pagos respectivos de los juicios laborales, se llega a un convenio con los ex empleados o porque el TAE envía expedientes deficientes, informó el diputado del PAN, César Madrigal Díaz, presidente de la Comisión de Gobernación de la Legislatura.

En la sesión de este miércoles, no se aplicó sanción al alcalde de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez, porque se hizo el pago de un millón 300 mil pesos a un ex trabajador que fue cesado en administraciones anteriores.

En la sesión se resolvieron este día 14 expedientes turnados por el TAE.

“Los 14 dictámenes, uno de ellos ya se pagó estamos hablando de un pago de un millón 300 mil pesos y por el tema de reserva de datos personales no podemos comentar el nombre de la persona, es del municipio de Tlajomulco de Zuñiga, ese asunto ya está finiquitado y en los otros 13 documentos vienen asuntos de Guadalajara, Ahualulco, de diversos municipios y se señalan como ‘no procedentes’, por falta de elementos ¿por qué? porque consideramos que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón le ha faltado un poco más de perseverancia en la ejecucción de sus laudos”, precisó.

Delegación de Mirandilla

Por otro lado, la Comisión de Gobernación autorizó el cambio de nombre a la localidad de Mirandillas, municipio de San Miguel el Alto, al que se le suprime la letra S. La petición la hizo la presidenta municipal Elva Loza Gama, con el argumento de que la población en su fundación, llevó el nombre de Mirandilla, en honor a una localidad de España que se llama de la misma forma.

“A propuesta de la presidenta municipal y previo a una consulta ciudadana que se hizo con los habitantes de la delegación de Mirandillas aprobaron el cambio de nombre para que, en lugar de que sea un nombre plural Mirandillas, sea en singular, Mirandilla, ¿por qué?, porque hay docuentos históricos, actas de nacimiento, prediales, documentos de propiedad, los cuales dan fé de que el nombre originario de hace siglos es Mirnadilla”, dijo Madrigal.

Mirandillas -que ahora será Mirandilla- tiene 760 habitantes y es la terrcera localidad de mayor importancia en el municipio de San Miguel el Alto, después de la cabecera municipal y la delegación de San José de los Reynoso.