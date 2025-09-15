Pescadores de Ocotlán que trabajan en el lago de Chapala piden apoyo económico al gobernador

La pesca pasa por una situación económica complicada. Los cooperativistas piden un apoyo total de $20 millones para 2026.

La actividad de la pesca pasa por momentos económicos dificiles. En ese contexto, representantes de las siete cooperativas de pescadores del lago de Chapala en Ocotlán, hicieron una solicitud al gobernador Pablo Lemus Navarro, para que cumpla un compromiso que hizo con ellos en campaña y les otorgue apoyo económico.

Las siete cooperativas afilian a 343 pescadores quienes requieren equipamiento para desarrollar su actividad y sobre todo, renovar 161 embarcaciones de fibra de vidrio, “que ayuden a la seguridad de cada pescador, garantizando un mejor desempeño de sus actividades diarias”.

En total, las siete cooperativas solicitan un apoyo económico de 20 millones de pesos que se incluyan en el Presupuesto Estatal 2026. La petición la hicieron por escrito ante el gobernador, así como ante el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Eduardo Ron Ramos, la presidenta municipal de Ocotlán, Nallely Ángel Hernández y el Congreso de Jalisco.

Las cooperativas son las siguientes: La Palmita, El Faro, Redes del Río Lerma, Flota del Fuerte, La Estrella, La Gaviota y la Unión de Pescadores de San Juan Bautista.

“Queremos reafirmar el compromiso que usted mismo asumió durante su campaña y ya como gobernador, con nuestro sector pesquero, el cual estamos seguros que cumplirá y respaldará las necesidades por las cuales estamos pasando. (…) Actualmente el sector pesquero está olvidado por todas las dependencias federales, por lo que sabemos el gran compromiso que tiene con todos los productores de Jalisco”, expresaron en la carta dirigida al titular del Ejecutivo.

Los pescadores piden un apoyo emergente de 35 mil pesos a cada uno de los 343 socios de las cooperativas y respaldo para la renovación de sus lanchas.