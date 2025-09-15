Tlajomulco celebrará por primera vez el Grito de Independencia en la Cabecera Municipal

El Gobierno de Tlajomulco llevará a cabo por primera vez la ceremonia del Grito de Independencia en la Cabecera Municipal. El evento se realizará este 15 de septiembre en la Plaza Principal, acompañado de una verbena popular, presentaciones artísticas y música en vivo.

Las actividades comenzarán a las 19:00 horas, con la participación del Ballet Folclórico Coyotl y Cinteotl, la Banda El Pueblito, y la agrupación Reunidos de la Banda. A las 23:15 horas, el alcalde Gerardo Quirino Velázquez Chávez dará el Grito de Independencia, seguido de pirotecnia y un baile popular con la Banda Cuyulitos.

Previo a esta ceremonia, se realizará un acto similar en la Unidad Deportiva Chivabarrio en Chulavista, con verbena y música en vivo.

Actividades del 16 de septiembre

El martes iniciará con las mañanitas a los “Hidalgos” y el desfile cívico, en el que participarán estudiantes, cuerpos de seguridad y dependencias municipales. Posteriormente se llevarán a cabo juegos tradicionales en la Plaza Principal.

El desfile partirá a las 08:30 horas del Centro Administrativo Tlajomulco y recorrerá las avenidas Jesús Michel, Degollado, Independencia, Constitución y Juárez, hasta llegar a la Plaza Principal.

Habrá tres puntos de rehidratación en las siguientes ubicaciones:

Independencia y Degollado

Independencia y Constitución

Juárez y Vallarta

Se prevén cierres viales parciales en las calles Porfirio Díaz, Pedro Salcido, Hidalgo Poniente, Vallarta, Ocampo, Higuera, Degollado, Fray Antonio Alcalde y Barriga, Juárez, Constitución Poniente, Independencia y Flaviano Ramos.

Celebraciones posteriores

Miércoles 17: tradicional Baile del Cerrito.

Sábado 20: exposición fotográfica Reinas de las Fiestas Patrias 1949-2025 en la Casa de la Cultura.

El Gobierno municipal exhortó a la población a festejar con responsabilidad, evitando disparos al aire, cuidando a los menores de edad y procurando un ambiente familiar.

Este año se conmemoran 215 años del inicio de la Independencia de México. En Tlajomulco, la fecha recuerda también la participación de habitantes locales en la Batalla del Puente de Calderón (1811), episodio clave en la lucha encabezada por Miguel Hidalgo y Costilla.