Con reforma a Ley respectiva, el gobierno de Jalisco podrá construir viviendas para renta

En ciudades de Austria, Singapur, Uruguay y la Ciudad de México, los gobiernos ofrecen viviendas en renta. El Ijalvi deberá expedir un Registro Digital de Contratos de Renta.

El Congreso del Estado de Jalisco aprobó una reforma en materia de vivienda social, propuesta por la diputada de Futuro, Mariana Casillas Guerrero.

La medida marca un precedente al incorporar en la ley la obligación del gobierno de Jalisco de producir vivienda pública para arrendamiento asequible, dirigida a las familias con menores ingresos.

El dictamen aprobado redefine la política estatal de vivienda al priorizar la construcción de viviendas adecuadas y dignas, con criterios de asequibilidad, y orientarlas al arrendamiento social.

Esta medida impacta directamente en las condiciones materiales de vida de miles de familias que hoy habitan en las periferias del Área Metropolitana de Guadalajara, donde la especulación inmobiliaria y el encarecimiento del suelo han desplazado a las personas hacia zonas cada vez más lejanas, sin servicios ni transporte suficiente, señaló la legisladora.

Con esta reforma, se abre la puerta a que el Estado intervenga de manera activa para ofrecer alternativas habitacionales justas, reduciendo la presión económica que significa destinar más de la mitad del ingreso familiar al pago de la renta.

La aprobación contó con los votos a favor de las bancadas de Morena, Movimiento Ciudadano (MC), Partido Verde (PVEM), Partido del Trabajo (PT), Hagamos y Futuro. Únicamente el PRI se abstuvo y el PAN votó en contra.

Esta reforma representa un avance histórico en la garantía del derecho a la vivienda digna, al ampliar las herramientas del estado para atender la creciente demanda de hogares a precios justos.

La reforma consiste adicionar una fracción al artículo 7, modifica otra fracción del articulo 8 y reforma una más del artículo 13 de la Ley de Vivienda del Estado.

En Uruguay, Austria, Singapur, Países Bajos y en la Ciudad de México, se cuentan con legislaciones similares a la que recién aprobó el Congreso de Jalisco, que incluye la obligación del Instituto Jalisciense de la Vivienda (Ijalvi) de implantar el Registro Digital de Contratos de Renta, en un plazo no mayor a 180 días naturales.