Imeplan reafirma compromiso con la movilidad activa en Guadalajara

El Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (IMEPLAN) reafirma su compromiso con la movilidad activa y sostenible, priorizando un modelo de ciudad basado en la pirámide de la movilidad a través del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS), que busca incentivar los viajes a pie y en bicicleta.

Dia Mundial sin Auto (Cortesía)

De acuerdo con la Encuesta Origen-Destino 2023, en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se realizan cada día 5 millones 93 mil viajes a pie, lo que representa 43 por ciento del total, mientras que el automóvil particular se utiliza en 25.4 por ciento de los viajes y el transporte público en 21 por ciento. En conjunto, los traslados a pie y en transporte público suman 7.6 millones de viajes diarios, equivalentes a 64 por ciento del total, en contraste con los 3 millones de viajes diarios en automóvil particular.

Imeplan destaca que la movilidad en la metrópoli tiene una dimensión social marcada por el género, ya que 60 por ciento de los viajes peatonales son realizados por mujeres, mientras que 62 por ciento de los traslados en automóvil corresponden a hombres, subrayando la importancia de contar con banquetas seguras y accesibles y de invertir en un transporte público de calidad.

El PIMUS consolida un modelo de ciudad que prioriza al peatón, la bicicleta y el transporte público, con estrategias concretas como la duplicación de la infraestructura ciclista hacia 2040, alcanzando 793 kilómetros de ciclovías en total, y la construcción o mejora de banquetas en 132 colonias prioritarias del AMG, con el objetivo de incentivar los viajes a pie y brindar mayor seguridad a los transeúntes.

En el marco del Día Mundial sin Auto, que se conmemora el 22 de septiembre, IMEPLAN recordó que la movilidad sostenible es una realidad cotidiana para la mayoría de quienes habitan la metrópoli, y reafirmó su compromiso de consolidar una ciudad caminable, segura y resiliente, beneficiando a más de 5 millones 314 mil 739 viajes diarios a pie o en bicicleta en Guadalajara.