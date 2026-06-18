Se solidarizan maestros de la CNTE Jalisco, con el plantón en la ciudad de México

Los maestros tomaron el micrófono para explicar los motivos de las protestas en la CDMX y en Guadalajara.

Un grupo de unos 20 maestros afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Jalisco (CNTE) realizaron una protesta en el parque Revolución o parque Rojo, justo a un costado del ingreso a la estación Juárez del Tren Ligero.

Con banderas y mantas, explicaron que no es descabellado exigir que las pensiones y jubilaciones de los profesores afiliados al ISSSTE mejoren, al igual que los salarios. Los activistas entregaban folletos a los usuarios del Tren Ligero.

Moisés Guerrero, integrante de la CNTE Jalisco, señaló que aprovecharon el día del partido México-Corea del Sur, en el estadio Guadalajara, para expresar el apoyo de los docentes que se movilizan en la capital del país.

“La CNTE Jalisco , al igual que a escala nacional está solidarizándose con el plantón nacional que está en México y estamos nosotros realizando esta protesta porque el día de hoy es el partido aquí en la ciudad de Guadalajara. La CNTE Jalisco nos reunimos para poder llevar este mitin, en apoyo a la movilización nacional”, dijo.

El mitin se quedó en forma permanente en la explanada frente al ingreso al Tren Ligero, donde José Casillas, otro integrante de la CNTE Jalisco, dijo que el gobierno de Claudia Sheinbaum, no cumple lo prometido en su campaña, para abrogar la Ley del ISSSTE de 2007.

José Casillas lamentó que los profesores en la ciudad de México hayan sido replegados por los policías, cuando solo se piden asuntos laborales.

“La policías les detuvo parte de su equipo de sonido, les robaron alrededor de 70 mil pesos, porque traían algún dinero en efectivo los maestros que llevaban el sonido y les quitaron los celulares. A la secretaría general de la CETEG que grabó parte de esta represión de la policía le quitaron el celular y se lo quemaron, pero también, los que iban por la calzada de Tlalpan, los maestros de la secciòn 7 y otros contingentes fueron replegados casi tres kilómetros también oor la Policía”, explicó.

Un docente gana hoy apenas 1.5 salarios mínimos, alrededor de 14 mil pesos mensuales, cuando debería ganar 3.5 salarios mínimo, esto es más del doble.

Los voceros de la CNTE Jalisco fueron entrevistados por periodistas de Francia, de Bégica y de la ciudad de México, al estar los focos de atención en Guadalajara, por la jornada 2 del Mundial.