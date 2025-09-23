Tlajomulco avanza en rehabilitación de clústers habitacionales y obras en Adolf B. Horn

El presidente municipal de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, encabezó la entrega de la tercera etapa del programa Chambeando Siempre en Tu Clúster, en el fraccionamiento Hacienda Santa Fe, en la zona Valle Sur. Con esta fase, suman 25 complejos habitacionales intervenidos.

Vecinas y vecinos del Clúster 23 reconocieron la cercanía de la autoridad municipal y señalaron que, en dos décadas, es la primera ocasión que reciben la visita de un alcalde.

Gerardo Quirino explicó que la rehabilitación de los clústers forma parte de las 280 obras en ejecución en el municipio, con un esquema multianual que asegura mantenimiento en los próximos años.

“Pudimos aprobar un presupuesto con justicia social, que se distribuya de manera equitativa y proporcional entre todos los vecinos de nuestro municipio y en todas sus zonas”, afirmó.

El programa incluye:

Reencarpetado de vialidades.

Señalamientos horizontales y cruceros peatonales.

Limpieza, pintura y poda de áreas comunes.

Rehabilitación de parques, banquetas y accesos.

Mantenimiento en casetas, áreas verdes y espacios públicos.

Colocación de luminarias.

El director de Obras Públicas, Celso de Jesús Álvarez, informó que el programa registra un avance del 80 % y que en un mes concluirán los trabajos en los 49 clústers de Santa Fe, aunque se mantendrán revisiones y acciones de mantenimiento.

Obras en Adolf B. Horn

El alcalde también destacó la intervención en la avenida Adolf B. Horn, considerada estratégica para la movilidad de la zona Valle Sur. Explicó que se ejecuta la reconstrucción de las líneas de conducción de agua y la instalación de una nueva para mejorar el flujo hacia el canal de Las Pintas y el Arroyo Seco.

La obra cuenta con una inversión conjunta de 280 millones de pesos, de los cuales 200 millones provienen del municipio y 80 millones del Gobierno del Estado.

“Ahora sí, habrá una reconstrucción de Adolf B. Horn en concreto hidráulico, para que nunca más se vuelva a inundar ni se generen los problemas de baches que tanto han complicado la zona”, señaló Quirino, al pedir paciencia a los vecinos por las obras en proceso.

El dato