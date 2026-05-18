Conciliación Laboral en Jalisco busca frenar conflictos que duran años en tribunales

La conciliación laboral en Jalisco se ha convertido en una alternativa para resolver conflictos entre trabajadores y patrones sin tener que pasar por juicios que pueden prolongarse durante años.

Jesús Larios Placencia, jefe de Conciliadores del Centro de Conciliación Laboral de Jalisco, aseguró que este mecanismo ha permitido desahogar disputas de forma más rápida, económica y menos desgastante para ambas partes.

El funcionario recordó que, tras la reforma laboral de 2019, la ley obliga a agotar una etapa de conciliación antes de presentar una demanda ante un juez laboral.

“El objetivo es ayudar a las partes a resolver el conflicto lo más pronto posible y de la manera más económica”, explicó.

Detalló que cualquier trabajador o patrón puede acudir al Centro de Conciliación Laboral, ubicado en la avenida Juan Gil Preciado 6735, en la colonia Nuevo México, para solicitar una audiencia, ya sea por despidos, pagos pendientes, reinstalaciones o inconformidades derivadas de la relación laboral.

A diferencia de los antiguos procesos judiciales, donde algunos expedientes permanecían atorados durante años, la conciliación busca que ambas partes lleguen a un acuerdo sin necesidad de enfrentar un litigio prolongado.

Larios Placencia reconoció que, antes de la reforma, existían casos donde conflictos que pudieron resolverse con montos relativamente pequeños terminaban convirtiéndose en juicios millonarios debido a salarios caídos y al tiempo transcurrido.

“Había asuntos que pudieron solucionarse con 45 mil pesos y después terminaban en un millón”, dijo, además, indicó que muchas empresas y trabajadores han comenzado a confiar más en este sistema, luego de que inicialmente existía resistencia para acudir a una conciliación.

“La gente ha visto que realmente sí deja muchos beneficios. La conciliación es más rápida, más económica y menos engorrosa que un juicio que desgraciadamente puede tardar años”, afirmó.

El funcionario explicó que el Centro de Conciliación Laboral actúa como una autoridad de buena fe, por lo que los conciliadores escuchan a ambas partes sin determinar quién tiene la razón, sino buscando acuerdos apegados a la ley.

En caso de no lograr un convenio, entonces sí se entrega una constancia para que el trabajador o patrón pueda acudir a un tribunal laboral e iniciar un juicio formal. El Centro de Conciliación cuenta con un chat en WhatsApp llamado Concilia-Bot, al 33 19 25 24 59.

Actualmente, el Centro de Conciliación Laboral cuenta con 10 sedes en Jalisco y brinda atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. También cuenta con un teléfono 33 36 68 1869 en la extensión 21046.

10 sedes del Centro de Conciliación Laboral en Jalisco

AMG (Área Metropolitana de Guadalajara)

Tlajomulco

Colotlán

Lagos de Moreno

Tepatitlán

Ocotlán

Zapotlán el Grande

Autlán

Puerto Vallarta

Ameca

La sede principal y oficinas administrativas se encuentran en Zapopan, sobre avenida Juan Gil Preciado, frente a Plaza Calandrias. El horario de atención en todas las sedes es de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.