El Gobierno de Zapopan, a través de la Dirección de Obras Públicas y en colaboración con Fundación Simi, inauguró el Parque Nueva España en la colonia Lomas del Refugio, con el objetivo de ofrecer un espacio digno, seguro y recreativo para las familias de la zona.

Inauguración del Parque Nueva España y obra complementaria del Módulo Fundación Simi (Cortesía)

Con una inversión de 15.99 millones de pesos, proveniente del Presupuesto Participativo, el parque cuenta con una extensión de 1,217 metros cuadrados, consolidándose como un compromiso cumplido dentro de los más de 2 mil 200 compromisos asumidos por la actual administración.

El parque integra un cerco perimetral, juegos infantiles, ejercitadores, escenario, andadores, alumbrado público, cisterna y mobiliario urbano, elementos que garantizan la seguridad, el esparcimiento y la convivencia vecinal.

El director de Infraestructura y Obras Públicas, Ismael Jauregui Castañeda, destacó que la rehabilitación de este espacio fue posible gracias al trabajo conjunto del Ayuntamiento y el equipo del doctor Simi, además de contemplar vialidades accesibles e incluyentes para beneficio de todos los ciudadanos.

“Un espacio público digno para todos los ciudadanos de esta colonia importante, también la plataforma que se preparó para que el equipo de Simi hiciera toda esta zona de consultorio, comedor y equipamiento de juegos infantiles y ejercitados”, señaló Jauregui Castañeda.

Durante su discurso, la presidenta del Consejo Nueva España, Olga Venegas Reyes, agradeció a las autoridades y a Fundación Simi por hacer realidad el sueño de los habitantes de estas colonias, beneficiando directamente a 500 familias.

“Para nuestra colonia ha sido una bendición. Somos la envidia de muchas colonias porque se fijaron en nosotros, un lugar alejado. Esto no se hubiera logrado sin el apoyo del presidente y de Isaura, una gran defensora de nuestra comunidad”, comentó Venegas Reyes.

Por su parte, Víctor González Herrera, presidente ejecutivo de Grupo “Por un país mejor” y CEO de Grupo Simi, detalló que el proyecto, que concluye después de año y medio de trabajo, busca dignificar las colonias y unir a los habitantes, elevando su calidad de vida.

“Éste es un sueño que tuvimos hace años: transformar colonias marginadas y crear un modelo donde la gente pueda elevar su bienestar y felicidad”, afirmó González Herrera.

El presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie Saade, resaltó la importancia de la colaboración con empresas y fundaciones para beneficiar a las y los zapopanos, asegurando la continuidad de estas acciones para reducir la brecha de desigualdad en el municipio.

“Esto es el resultado de un gobierno que busca resultados. Cualquier acción conjunta con empresas o fundaciones continuará para seguir llevando a Zapopan a Otro Nivel”, declaró Frangie Saade.

El Parque Nueva España se suma a una estrategia integral de obras y proyectos en la zona, con una inversión acumulada de 100 millones de pesos, que incluye la construcción de Luciérnaga Nueva España, la Colmena Villa de Guadalupe y la rehabilitación de calles como Portugal, Santander y Vicente Guerrero. Además, se mantienen proyectos en marcha como el Nodo Vial en Tabachines y Periférico y la modernización de la calle Morelos, reforzando la movilidad y conectividad del municipio.