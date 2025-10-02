Rehabilitan calle Aguirre Sur en Tlajomulco con inversión de 6 mdp

El presidente municipal de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, encabezó el arranque de la obra de rehabilitación de la calle Aguirre Sur, en la Cabecera Municipal, en el tramo que va de Lerdo de Tejada a Escobedo.

“Es venir a cumplir con un compromiso que tenemos, porque prácticamente es la calle que falta para cerrar un circuito. Tardamos mucho para que estas calles se concretaran, pero con el apoyo de ustedes hemos podido avanzar, y esta calle es importantísima para que quede como se merecen.

Revisando, como decía Celso, nuestro director de Obras Públicas, toda la red hidrosanitaria, también evitaremos inundaciones y los problemas con el abasto de agua. Será una inversión de 6 millones de pesos”, expresa el alcalde.

La intervención abarca 149 metros lineales y contempla cinco acciones principales: pavimentación con concreto hidráulico, instalación de alumbrado público, banquetas amplias e incluyentes, arbolado urbano y la renovación completa de la red hidrosanitaria.

Sobre este último punto, el director de Obras Públicas, Celso de Jesús Álvarez, explicó que se trata del componente más importante de la obra.

“Vamos a intervenir con concreto hidráulico, pero creo que lo más importante, y lo que los vecinos demandan, es la renovación de las líneas sanitarias, porque tenemos líneas colapsadas. Si observan la vialidad, se nota en el centro una deformación en la calle, lo que significa que las tuberías ya no resisten más. Son líneas que tienen más de 40 años y seguramente en algunos puntos presentan socavones y hundimientos. Lo principal que vamos a hacer es renovar la infraestructura hidrosanitaria”, explica.

De acuerdo con el funcionario, la obra se estima concluir en un plazo aproximado de tres meses.