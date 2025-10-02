Un enigma, la identidad de pistolero que repelió a agresores y desató balacera en Plaza Centro Sur

Tiroteo en plaza comercial de Tlaquepaque, Jalisco. Redes sociales

Todo un enigma ha resultado para los investigadores, la identidad del hombre que la tarde del pasado miércoles se defendió a balazos y repelió a quienes intentaban agredirlo o llevárselo privado de la libertad.

Aparte de que, según lo ha dicho la autoridad, se desconoce de quién se trata y a qué se dedica, tampoco está claro si todo se debió a que intentaron robarle al salir del banco, si querían quitarle la vida o “levantarlo”.

El fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, señaló este jueves que se investiga principalmente un intento de ejecución o de la privación ilegal de la libertad del misterioso hombre.

“Se decía que fue posiblemente robo, robo al banco, fueron varias versiones las que se escucharon. Sin embargo, de lo que ahorita puedo adelantar, a reserva de que avancen las investigaciones, es de que, posiblemente, o querían privar de la vida a esa persona o bien la querían levantar”, manifestó González de los Santos.

Agregó que “hubo un enfrentamiento entre esta persona y los sujetos que la estaban agrediendo. Él se resguarda en uno de los pilares del mismo lugar y por eso hay impactos tanto en el banco como en un negocio de colchones y algunos vehículos que también resultaron afectados”.

El suceso tuvo lugar en la sucursal Banamex del Centro Comercial Centro Sur, ubicado en Periférico Sur y Avenida Colón, de la Colonia Santa María Tequepexpan, en San Pedro Tlaquepaque, a eso de las 14:15 horas.

Según testigos, tres sujetos vestidos de negro y quienes traían sus rostros con capuchas, amagaron a un hombre de aproximadamente 40 años que acababa de sacar dinero; sin embargo, éste echó mano de un arma de fuego y se les enfrentó a tiros.

La situación generó un escenario de pánico entre clientes del banco y de otros negocios de la plaza comercial, quienes se tiraron al suelo o corrieron a refugiarse en donde pudieran.

#Tlaquepaque 🔴| Momentos de pánico vivieron clientes del banco Citi-Banamex, en la sucursal de Plaza Centro sur en Tlaquepaque, tras un intento de asalto. pic.twitter.com/iA6uz2jVop — Libro Negro (@Libro_negro_) October 1, 2025

Se dice que hubo unas 20 detonaciones y que uno de los que atentaron contra el hombre, fue herido por éste en una de sus piernas, pero pudo escapar, al igual que sus cómplices.

Los proyectiles dañaron un negocio de venta de colchones, tres vehículos particulares y la fachada del Banamex.

La Policía Metropolitana informó que no se confirmó el robo ni personas lesionadas, pese a que testigos refirieron que uno de los agresores huyó con una lesión en las extremidades.

La corporación dijo que los agresores se alejaron del lugar en un vehículo tipo SUV de color negro y en una motocicleta. Trascendió que uno de los malogrados delincuentes llevaba en la espalda la mochila de una empresa de plataforma que distribuye comida.