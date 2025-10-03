Le recuerdan al titular del SIAPA que debe comparecer ante diputados

Mariana Casillas preside la Comisión de Ordenamiento Territorial y Gestión del Agua. Esperan que el funcionario acate la convocatoria a dialogar.

A las y los diputados que integran la Comisión de Planeac¡ón, Ordenamiento Territorial y Gestión del Agua del Congreso, no se les olvida que el director del SIAPA, Antonio Juárez Trueba, ha incumplido el llamado que hizo esa instancia desde el 22 de mayo, esto es, hace tres y medio meses, recordó la diputada de Futuro, Mariana Casillas Guerrero, presidenta de esa Comisión.

Los diputados de Morena, Futuro y Hagamos votaron a favor de citar a comparecer al director del SIAPA, porque a su juicio hay varios temas que siguen como asuntos pendientes, tal es el caso de las estrategias que aplica el organismo para mejorar la calidad del agua, hablar sobre el proyecto para construir el nuevo acueducto para traer agua a Guadalajara desde el lago de Chapala, además de las tarifas y la contratación de asesores sin el perfil necesario, como fue el caso de la conductora de televisión Eli Castro.

La bancada de MC no estuvo de acuerdo en llamar al director del SIAPA, porque el funcionario estatal ya acudió dos veces ante la Comisión de Hacienda.

Mariana Casillas dijo que el servidor público tiene que rendir cuentas ante la Comisión legislativa y ya no les respondió a los mensajes y oficios que le enviaron.

“Actualmente ya no hemos recibido respuesta por parte del titular quien tiene sin contestar nuestros mensajes y nuestras peticiones desde hace ya casi tres meses. Creemos que es una falta de respeto para esta soberanía y esperamos que pueda darnos la cara para continuar con su proceso de comparecencia”, indicó.

La convocatoria a un funcionario estatal para que responda a las preguntas y dudas de los legisladores es un tema que debe acatarse con seriedad. Por ello, el director Antonio Juárez Trueba, debe acudir en las próximas semanas.

“Es algo que ya se votó en la Comisión es algo que ya se le citó de manera formal por medio de oficios, citatorios y oficios. Esperamos que pueda cumplir con esta parte de comparecer”, dijo.

Las legisladoras Candelaria Ochoa, de Morena, Valeria Ávila, de Hagamos, y Mariana Casillas, de Futuro, son quienes avalaron llamar a cuentas al titular del SIAPA, mientras que Gabriela Cárdenas, de MC, se abstuvo de votar en aquella sesión del 22 de mayo, cuando se aprobó citarlo a comparecer.