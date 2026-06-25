Le ponen tope a los salarios de los consejeros del IEPC y de los magistrados electorales

Enrique Velázquez, Valeria Ávila y Tonatiuh Bravo,. La bancada de Hagamos.

La Reforma Electoral o “Plan B” que se aprobó en el Congreso local, le pone tope a los sueldos de los consejeros del IEPC y a los magistrados del Tribunal Electoral del Estado, destacó el coordinador parlamentario de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla, quien dijo que los cambios a la Constitución del Estado, replican los ajustes que se hicieron en la Cámara de Diputados federal.

Un magistrado electoral en Jalisco tiene un sueldo bruto de 236 mil pesos mensuales, mientras que un consejero electoral percibe 162 mil pesos.

La Reforma Electoral recibió el aval de siete de las ocho bancadas parlamentarias, pues solo los tres legisladores del PRI votaron en contra. Por ello, destacó el acuerdo que se alcanzó entre las bancadas de MC, Morena, Hagamos, Futuro, PT, PAN y PVEM.

“Aprobamos la armonización de la Constitución del Estado de Jalisco en relacion a la Reforma Electoral de la Constitución General de la República. De esa manera, se revisaron cuatro cambios esenciales que tienen que ver con que en cada municipio solo exista un síndico y 15 regidurías,. Asimismo, el tope de 0.7% de tope al presupuesto del estado para el Congreso y el tope a los sueldos tanto de funcionarios del Instituto Electoral , como del Tribunal Electoral”, enfatizó.

Bravo Padilla dijo que se añaden requisitos para quienes busquen candidaturas a alcaldes, regidores, síndicos y diputados, en 2027.

La reforma hace exigible el techo salarial establecido en el artículo 127 de la Constitución federal para todos los servidores públicos, prohibiendo seguros privados pagados con recursos públicos y regímenes de retiro extraordinarios.

Ningún consejero del IEPC, ni los magistrados electorales de Jalisco, podrán ganar más del sueldo que tiene la presidenta de la república, que es actualmente de 134 mil pesos mensuales netos o 193 mil pesos mensuales brutos.

Bravo Padilla resaltó que la reforma eleva a rango constitucional la paridad de género vertical y horizontal en la integración y funcionamiento del Poder Legislativo y los Ayuntamientos, con carácter exigible y vinculante.

La mayor parte de estas reformas fueron propuestas por los legisladores de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla, Valeria Ávila y Enrique Velázquez.