Fiscalía determinará situación legal de colombiano detenido por agredir a mujer

Un nuevo incidente tuvo lugar en el corredor de bares y restaurantes de la Avenida Chapultepec, de Guadalajara, zona en la que suelen concentrarse personas en busca de esparcimiento luego de eventos relacionados con el Mundial 2026.

La noche de este miércoles 25, tras el partido de futbol entre México y Chequia, un hombre de origen extranjero fue arrestado por agentes de la Policía del Estado, señalado de haber golpeado a una mujer de 28 años de edad.

La Secretaría de Seguridad Jalisco (SSJ) informó que el hecho se registró en la confluencia de López Cotilla y Chapultepec, en la Colonia Lafayette, cerca de las 10:30 pm.

Indicó la corporación estatal que el detenido esta identificado como Faustino “N”, de 45 años, y que es de nacionalidad colombiana.

Se dijo que los elementos de la Policía Estatal asignados a la columna de vigilancia de la zona, recibieron el reporte de una riña entre “unas 30 personas” en el citado cruce.

La multitud se dispersó cuando se presentaron los oficiales, quienes fueron informados por testigos que un extranjero presuntamente había golpeado a una mujer y por ello fue sometido entre varios.

Los agentes procedieron a la captura del señalado y dieron las primeras atenciones a la afectada, según dijo la SSJ.

Se sabe que el sudamericano, quien está como turista en la ciudad, le faltó al respeto a una mujer y tras los reclamos la golpeó; entonces, personas del sexo masculino arremetieron en contra de Faustino “N”.

Tanto el extranjero como la mujer a quien presuntamente golpeó fueron atendidos en los Servicios Médicos Municipales.

Después de pedir "mando y conducción a un agente del Ministerio Público“, el arrestado quedó a disposición de la Fiscalía de Jalisco, en donde se decidirá cómo queda su situación legal.

COLOMBIANO ASESINADO LA SEMANA PASADA

En ese mismo corredor, la madrugada del pasado jueves 18, dos hombres originarios de Colombia fueron atacados a golpes, y uno de ellos falleció al ser herido a pedradas. Esto se suscitó después del concierto del grupo Maná en La Minerva, una zona cercana de donde varios de los asistentes al concierto se retiraron para concentrarse y seguir la fiesta en bares de la Avenida Chapultepec.

Sin embargo, no ha quedado claro si el occiso había estado en dicho evento musical. Esa madrugada, en la misma zona, un par de patrullas de la Comisaría de Guadalajara, resultaron dañadas por una multitud, aparte del homicidio del ciudadano colombiano, quien al parecer tenía siete años viviendo en Tlajomulco de Zúñiga al igual que su acompañante.