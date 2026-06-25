Diputados aprueban no cobrar los primeros 10 minutos a usuarios de bicis eléctricas

Este año, se van a ampliar 100 nuevas estaciones en la ciudad.

La Comisión de Hacienda y Presupuestos del Congreso local aprobó que los primeros 10 minutos del uso de las bicis eléctricas del programa Mi Bici, no tengan costo para los usuarios.

Después de los primeros 10 minutos, la tarifa se mantiene en dos pesos por minuto.

La diputada de MC, Gabriela Cárdenas Rodríguez, explicó que tras aprobar la modificación a la Ley de Ingresos del estado en la Comisión de hacienda, ahora el dictamen tiene que votarse en el pleno del Congreso, para que el beneficio sea vigente para los usuarios.

“Se les quita el cobro. En los primeros diez minutos había un cobro de desanclaje, se está quitando este cobro. La idea es promover el uso de la bicicleta, el que puedan tener al menos un incentivo oara poderlo usar. Hoy hay que decir que los primeros diez minutos costaban diez pesos, hoy lo que estamos proponiendo es que sean sin costo”, precisó.

Las bicis eléctricas están diseñadas para permitir recorridos de hasta cuatro kilómetros en diez minutos.

La legisladora explicó que el programa de bicis públicas está ampliando 100 nuevas estaciones en este año, en zonas como los barrios de San Andrés y colonia del Fresno, además de Providencia, Santa Margarita y algunas zonas en Tlajomulco.

“Hay que recordar que se está haciendo una reestructura a todo el proyecto de Mi Bici Pública. Lo que se está buscando es renovar todas las bicicletas, que sean eléctricas y que las estaciones estén en muy buenas condiciones para que sí pueda ser una opción para los jóvenes y los ciudadanos y hay una renovación, se hicieron compras de 960 bicicletas eléctricas y van por mas. Hay gestiones para poner mas estaciones en distintos puntos y así poder conectar de una mejor manera a la ciudad”, dijo.

Las bicis eléctricas tienen una autonomía de hasta 55 kilómetros por carga y tienen una red de muelles de carga inteligente.

En total, la red tendrá este año 470 estaciones en el Área Metropolitana de Guadalajara.