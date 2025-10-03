Vinculan a proceso a hombre acusado de ejecutar a panadero en la Colonia del Fresno

Escena del crimen. Vecinos del lugar colocaron veladoras. FOTO: Redes sociales

Por el asesinato de un hombre afuera de una panadería en la Colonia del Fresno, la Fiscalía del Estado logró la captura así como la vinculación a proceso en contra de Yojan Antonio “N”, quien el día de los hechos abrió fuego en contra de la víctima y huyó con un cómplice en una motocicleta.

El acto criminal ocurrió la noche del 29 de mayo de 2025, afuera del negocio en donde el ahora fallecido trabajaba, ubicada en la confluencia de las calles Primavera y Cerezo en la Colonia del Fresno.

Esa fecha, el presunto homicida, quien también utiliza los nombre de Johan Antonio “N”, o Antonio “N”, legó al lugar en una motocicleta en la que lo acompañaba otro sujeto.

Yojan Antonio descendió de la parte trasera de la moto “y sin mediar palabra y de manera directa, presuntamente desenfundó un arma de fuego que portaba consigo” y la “accionó la pistola en al menos seis ocasiones en contra de la víctima”, conforme lo informó la Fiscalía.

El ofendido, quien según testigos había salido por un momento del interior de la panadería, para fumar un cigarro, quedó herido mortalmente y poco después falleció.

Mientras tanto, el conductor de la motocicleta huyó con rumbo desconocido, y el ahora imputado se alejó del sitio a pie tierra.

“La Unidad de Investigación Especializada en Homicidios Intencionales de la Fiscalía de Estado desplegó un riguroso esquema de trabajo de gabinete y campo, se llevaron a cabo trabajos de inteligencia y se recopilación distintos testimonios y entrevistas”.

Dichas acciones permitieron a la Policía de Investigación identificar plenamente al probable responsable del homicidio y con las pruebas recabadas se solicitó el correspondiente mandato judicial en su contra, señaló la Fiscalía.

Una vez que se logró la captura de Yojan Antonio “N” fue puesto a disposición de un juez de control, quien determinó la vinculación a proceso de Yojan Antonio “N” por el delito de homicidio calificado.

Como medida cautelar, el juez impuso la prisión preventiva oficiosa por la temporalidad de un año, mientras se realiza su juicio.

El motivo del asesinato no fue dado a conocer por la autoridad.