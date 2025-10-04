Zapopan reconoce a 300 proveedores por su compromiso y participación en capacitaciones

El Gobierno de Zapopan entregó reconocimientos a 300 proveedoras y proveedores que participaron en las capacitaciones presenciales realizadas durante enero y febrero de este año, con el objetivo de fortalecer la transparencia, la eficiencia y la agilidad de los procesos de licitación municipal.

Reconocimientos A Proveedores 2025 (Cortesía)

El evento se llevó a cabo en el auditorio del Centro Cultural Constitución y fue encabezado por el Presidente Municipal, Juan José Frangie, quien destacó la importancia de mantener una relación cercana y de confianza con los proveedores que contribuyen al funcionamiento del municipio.

“Hace cuatro años iniciamos este Gobierno con el compromiso de estar cerca de la ciudadanía, pero también de nuestros proveedores. Hoy somos ejemplo en capacitaciones y en el cumplimiento de pagos oportunos, porque para nosotros ustedes son aliados fundamentales para dar calidad en los servicios que reciben las y los zapopanos”, expresó Frangie.

El alcalde recordó que, al inicio de su administración, Zapopan enfrentaba retos financieros y baja participación en licitaciones debido a la falta de certeza, pero hoy es reconocido como un municipio sólido, confiable y transparente.

“Gracias a ustedes, proveedoras y proveedores, podemos seguir trabajando unidos: sociedad, empresarios y Gobierno”, subrayó.

Por su parte, la directora de Adquisiciones, Luz Elena Rosette Cortés, resaltó el valor de la capacitación continua como herramienta para mejorar los procesos de compra pública.

“Nos gusta que nuestros proveedores se especialicen y se vuelvan expertos en licitar, porque eso fortalece la transparencia y mejora nuestros procesos. Este reconocimiento es una muestra de agradecimiento por su dedicación y confianza en Zapopan”, comentó.

Asimismo, la coordinadora general de Administración e Innovación Gubernamental, Dialery Díaz González, destacó el papel fundamental de las y los proveedores en el desarrollo municipal.

“Me gusta pensar en el municipio como un reloj en el que cada engranaje es indispensable. Ustedes, como proveedores, son una pieza esencial que hace posible que los servicios lleguen a la ciudadanía”, afirmó.

Con estas acciones, el Gobierno de Zapopan reafirma su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el trabajo conjunto con el sector empresarial, impulsando procesos claros, capacitaciones constantes y pagos puntuales.

Actualmente, el municipio cuenta con más de 900 proveedores registrados, todos parte de una red que contribuye al fortalecimiento institucional y a la mejora continua de los servicios públicos en beneficio de la ciudadanía zapopana.