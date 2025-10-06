Capturan a sujeto de 20 años por balacera en tianguis en donde murió comerciante, víctima colateral de los hechos

Capturado por tiroteo en donde murió mujer ajena a los hechos

Un sujeto de 20 años de edad fue detenido por agentes de la Fiscalía del Estado, señalado de que, luego de un incidente, desató una balacera en el tianguis de los viernes en la Colonia El Campesino, del municipio de San Pedro Tlaquepaque, con saldo de una mujer muerta, víctima colateral de los hechos, pues era una comerciante ajena al pleito.

La captura fue realizada por la Comandancia de Feminicidios. El señalado es Kevin Israel “N”, quien ahora deberá responder por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa, ya que aparte de la mujer fallecida, un hombre resultó lesionado.

El caso se suscitó el pasado 3 de octubre, en el cruce de las calles Martín Corona y Francisco Corona, cuando la víctima, identificada extraoficialmente como Erika, de 48 años, quien se dedicaba a la venta de carnitas y derivados de la carne de cerdo, se encontraba ya levantando su puesto, a eso de las 14:00 horas.

Poco antes había ocurrido una riña de la que uno de los participantes se retiró pero regresó armado y comenzó a realizar detonaciones de arma de fuego, que hicieron blanco en la comerciante, ajena al incidente.

La víctima colateral habría recibido dos impactos de bala, mientras que el otro herido fue alcanzado por los proyectiles en una de sus piernas.

El agresor, aparentemente con la complicidad de otros individuos, habría huido en motocicleta, pero las investigaciones de la Vicefiscalía Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, permitieron reunir las pruebas sobre la identidad del sospechoso y consumar su captura.

El detenido fue puesto a disposición de un juez de control quien continuará con el proceso para determinar la situación jurídica del señalado.