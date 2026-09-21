Destina Tlajomulco 200 mdp para rehabilitar más de 40 calles en la Zona Valle

El Gobierno de Tlajomulco inició un programa de rehabilitación de vialidades en la Zona Valle con una inversión de 200 millones de pesos, mediante el que se intervendrán más de 40 calles distribuidas en 11 fraccionamientos.

Los trabajos abarcarán más de 124 mil metros cuadrados de superficie de rodamiento e incluirán reencarpetado, bacheo, aplicación de sello y colocación de nuevo señalamiento vial.

El presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, señaló que la intervención busca atender las vialidades de manera integral y no limitarse a reparar los baches que aparecen en las calles.

“Estamos aquí, en Chulavista, en avenida Granada, arrancando uno de los programas más enérgicos de lo que va de la administración. En este segundo año arrancamos un plan integral de reconstrucción de calles y avenidas que, en buena medida, se llevará a cabo acá, en la Zona Valle. Por eso arrancamos ahorita en Chulavista”, señala el alcalde.

Tlajomulco destina 200 mdp para vialidades en Zona Valles (Gobierno Tlajomulco)

“Este programa tendrá efecto en la Zona Valle Sur, en la Zona Centro de nuestro municipio y en los fraccionamientos de la zona centro. Es una inversión de 200 millones de pesos. Con esto llegamos a una inversión en infraestructura y obra que rebasa los tres mil millones de pesos en estos primeros dos años”, considera.

Las obras se distribuirán entre Chulavista, Santa Fe, Las Luces, Valle de Tejeda, Lomas del Mirador, Lomas del Sur, Hacienda Los Eucaliptos, Valle Dorado Inn, Real del Valle, Villa Fontana Aqua y Jesús Michel González.

En Chulavista se rehabilitarán 20 calles, entre ellas Cerro del Churubusco, Cerro del Tule, Cerro del Elefante, Cerro del Ángel, Cerro del Potosí y Cerro Azul.

El coordinador de Gestión del Territorio y Obra Pública, René Caro Gómez, señaló que las condiciones de las vialidades tienen efectos en los desplazamientos cotidianos de los habitantes y en la seguridad de quienes utilizan las calles.

“En particular, en el caso de la pavimentación de sus calles, sabemos todo lo que ocasionan las lluvias, pero también el tráfico y el desgaste propio de las avenidas y las calles. Necesitamos llegar con todo para mejorar lo más cercano y cotidiano que tienen las personas cuando salen de sus casas”, expresa.

El municipio señaló que una mejor condición de las vialidades permitirá mejorar los desplazamientos de quienes utilizan las calles para llegar a sus trabajos, escuelas, comercios y viviendas, además de reducir el desgaste de los vehículos.

Durante la ejecución de las obras se prevén modificaciones temporales a la circulación en algunos puntos debido a los trabajos. El Ayuntamiento indicó que la selección de las vialidades también tomó en cuenta los reportes de habitantes de la Zona Valle, quienes señalaron los puntos que requieren intervención.