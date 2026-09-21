Dejan “plantados” inspectores de la Profepa a habitantes de los pueblos de la barranca

Foto tomada este lunes de la cascada de Huaxtla, donde se observa el color cobrizo del agua, a raíz del agua con lixiviados.

Los integrantes de la agrupación Pueblos de la Barranca del Río Santiago, fueron “plantados” por integrantes de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), quienes acordaron este lunes que acudirían, a partir de las 9 de la mañana, al sitio de las cascadas de Huaxtla, en Zapopan, para verificar la contaminación de las aguas con lixiviados de los basureros de Picachos y Hasar’s.

En una carta pública, habitantes de la comunidad indígena de Ixcatán, así como de La Soledad, Huaxtla, San Lorenzo y Milpillas, relataron el incumplimiento de las autoridades de la Profepa.

“La cita era a las 9 de la mañana en el ingreso a las cascadas de Huaxtla. Nos hicimos presentes algunos de los Pueblos de la Barranca para estar en la inspección federal de la calidad del agua en el río Milpillas. Sin embargo, no se hizo”, señalaron los activistas.

Las cascadas de Huaxtla, en Zapopan y los basureros metropolitanos de Hasar’s y Picachos, están íntimamente ligados. “Las cascadas se alimentan de las aguas que vienen de la sierra de Tesistán y, que pasan por ambos basureros productores de lixiviados en grandes cantidades y que los arrojan hacia la cuenca. Unos cuatro kilómetros abajo, las hermosas cascadas sobre el río Milpillas, se han vuelto peligrosas para visitantes y locales, porque están seriamente contaminadas como lo muestras las imágenes que se registraron el día de hoy”, señalaron.

Indicaron que el gobernador Pablo Lemus Navarro, cuando fue precandidato a la gubernatura, visitó la zona de donde es originario Ismael Jáuregui, ahora titular del SIAPA, e hizo videos promocionales hablando de las cascadas y de la barranca del río Santiago, de su belleza natural e importancia. Sin embargo, ahora que es gobernador hace caso omiso de las constantes denuncias hechas por los vecinos de los poblados.

Ahora, los habitantes de los Pueblos de la Barranca esperan que inspectores y directivos de la Profepa acudan a las cascadas de Huaxtla y al río Milpillas, en los próximos días.