Tlajomulco inicia macrobrigadas para mejorar servicios y vialidades en colonias

El Gobierno de Tlajomulco de Zúñiga inició la primera macrobrigada del programa “Con Todo Cerca de Ti”, una estrategia que busca concentrar, en una sola jornada, la atención de diversas dependencias municipales para atender servicios públicos y obras de infraestructura en las colonias.

El arranque se realizó en el fraccionamiento Hacienda de los Eucaliptos, donde participaron cerca de 200 brigadistas y 150 trabajadores municipales en acciones de limpieza, bacheo, mantenimiento de áreas verdes, reparación de luminarias, desazolve y descacharrización.

El presidente municipal Gerardo Quirino Velázquez Chávez señaló que la iniciativa pretende atender las principales demandas vecinales y fortalecer la colaboración ciudadana.

“También están presentes los servicios públicos con alumbrado, vialidades, parques y jardines, además de los bacheos con intervención integral [...] No vamos a detenernos hasta que la inversión llegue a todos los lugares posibles. En particular aquí, en Eucaliptos, había muchas demandas derivadas de las fuertes lluvias, pero ahora vamos a entrarle con todo y con mucha fuerza”, afirmó.

Durante la jornada se anunció el inicio de obras en siete vialidades del fraccionamiento, con una inversión total de 20.8 millones de pesos para intervenir 19 mil 800 metros cuadrados. Entre las calles contempladas se encuentran Valle de los Arces, Valle de los Manzanos, Valle de los Álamos, Valle de los Aguacates, Valle de los Alerces, Valle de los Zapotes y Avenida de la Caoba.

El director de Obras Públicas, Celso de Jesús Álvarez, explicó que los trabajos incluyen carpeta asfáltica, bacheo, desazolve y señalamiento horizontal.

“Ya tenemos 20 mil metros cuadrados de intervención solo en Eucaliptos: ocho vialidades en total. Hoy comenzamos con la de Caobas, porque tenemos un canal muy complejo que deriva en el vaso regulador de La Noria”, detalló.

Por su parte, la coordinadora de Cercanía y Corresponsabilidad, Patricia Sandoval Martínez, destacó la participación comunitaria.

“Durante toda la jornada vamos a intervenir los espacios públicos con nuestros diez camioncitos de Corresponsabilidad, que traen todas las herramientas para podar, limpiar, balizar, pintar y dejar todo en excelentes condiciones”, señaló.

El coordinador de Fortalecimiento de los Servicios Públicos, Lucio Miranda Robles, subrayó que la intervención se realizó de forma transversal entre distintas áreas, incluyendo parques y jardines, alumbrado, aseo público y mantenimiento de vialidades.

Según el gobierno municipal, este modelo de atención integral se replicará en otras colonias de Tlajomulco como parte de una estrategia para mejorar los servicios públicos y reforzar el trabajo coordinado con la ciudadanía.