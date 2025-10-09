Cae sujeto acusado de asesinar a dos policías de Guadalajara en intento de asalto a laboratorio clínico

La Fiscalía de Jalisco informó que en un operativo en la Colonia La Punta, del municipio de Tonalá, agentes de investigación cumplimentaron la orden de aprehensión en contra de un hombre acusado de participar en el asesinato de dos elementos de la Policía Municipal de Guadalajara, quienes fueron sorprendidos por ladrones cuando los uniformados llegaron a verificar el reporte de un asalto en una unidad de análisis clínicos localizada en la Colonia Independencia Oriente .

En contra de Paulo César “N”, el presunto criminal, pesaba un mandato decretado por el Juzgado Cuarto de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial, por homicidio calificado.

El suceso por el que se le acusa ocurrió el viernes 21 de julio del 2017, casi en punto de las 3 de la tarde, cuando por lo menos dos individuos ingresaron para cometer un robo a mano armada al laboratorio de diagnósticos médicos situado sobre Avenida Circunvalación, entre las calles Sierra Grande y Monte Parnaso.

En esos momentos llegó al lugar una mujer que alcanzó a percatarse de que algo ilícito estaba registrándose en el laboratorio, por lo que salió a toda prisa y al ver que sobre Avenida Circunvalación acababa de pararse una patrulla para esperar el alto del semáforo, advirtió a los dos tripulantes del vehículo oficial sobre la situación en el negocio.

Los patrulleros Raúl Montalvo Abundis y Cutberto Castillo Ruiz, quienes tenían 47 y 57 años de edad, decidieron avanzar unos metros en lugar de estacionarse afuera del laboratorio, y dejaron la patrulla a unos metros para caminar hacia el lugar.

Los agentes municipales entraron a la unidad de análisis clínicos sin desenfundar sus armas; entonces, uno de los asaltantes, quien fingió que ahí no pasaba nada, los sorprendió y les disparó en la cabeza y el cuello, para enseguida huir junto con su cómplice.

Después de más de ocho años y tras las investigaciones correspondientes por parte del Ministerio Público, uno de los presuntos asesinos de los dos gendarmes ya fue detenido. Se estima que el juzgado que conoce del caso lo vinculará a proceso.

Los agentes asesinados en esos hechos contaban con una antigüedad de 18 y 23 años, en la corporación municipal.

La Fiscalía del Estado señaló que las indagatorias continúan “para capturar a las demás personas involucradas”.