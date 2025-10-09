Continúa el descontento estudiantil en CUCSH Belenes: irrupción de la UJRM suspende elecciones

El pasado 7 de octubre, las elecciones de representantes estudiantiles en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara fueron interrumpidas por un grupo de integrantes de la Unión de Juventudes Revolucionarias de México (UJRM), lo que derivó en actos de violencia y la suspensión temporal del proceso.

UJRM Jalisco (Facebook)

De acuerdo con videos y testimonios difundidos por estudiantes, los hechos ocurrieron mientras se desarrollaba la jornada electoral, cuando varios miembros del colectivo ingresaron a las instalaciones y comenzaron a confrontar a quienes participaban en la votación. Durante el altercado se registraron agresiones físicas y daños a las urnas, así como a materiales utilizados en el proceso.

Las votaciones, que hasta ese momento contaban con una amplia participación estudiantil, fueron suspendidas de manera momentánea mientras personal universitario intervino para restablecer el orden y evaluar las condiciones de seguridad.

UJRM Jalisco (Facebook)

Diversos sectores de la comunidad académica condenaron los hechos y exigieron a las autoridades universitarias abrir una investigación para esclarecer lo sucedido y determinar responsabilidades. Hasta el momento, la Universidad de Guadalajara no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el incidente.

UJRM Jalisco (Facebook)

En redes sociales, integrantes del movimiento compartieron un mensaje acompañado de un carrusel de imágenes, en el que expresaron su rechazo al proceso electoral de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU):

“El día de hoy, la comunidad de CUCSH decidió mostrar su descontento hacia las elecciones de la FEU, las cuales han demostrado ser antidemocráticas e incluso anti-estudiantes. Recordemos que, en los pasados días, alumnos de la UDG fueron agredidos por administrativos y profesores que aún no reciben una sanción ni han sido señalados por la FEU, lo contrario, los han protegido. Responder a estos actos deplorables con acciones simbólicas NO es violencia, sino la muestra de que nuestra comunidad sigue resistiendo. ¡Generemos una verdadera representación estudiantil mediante las asambleas!”

El ambiente en CUCSH Belenes continúa tenso, y los estudiantes se mantienen en expectativa ante las decisiones que tome la institución sobre la reanudación de las elecciones y las posibles sanciones derivadas del conflicto.