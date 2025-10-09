En prepas, la deserción es de 13 de cada 100 estudiantes en Jalisco

Diputados de la Comisión de Educación se suman a la campaña para crear conciencia del problema. La deserción también afecta a 4 alumnos de cada 100 en el nivel de secundaria.

La deserción escolar preocupa a la asociación Mexicanos Primero Jalisco y también al Congreso local.

Es en preparatoria donde hay mayor abandono de las aulas. 13 de cada 100 estudiantes dejan la escuela por diversos factores, entre ellos por la reprobación, el empleo, la pobreza o el embarazo adolescente, advirtió Itzia Gollás Núñez, directora de Mexicanos Primero Jalisco, quien anunció que la Legislatura se suma a la campaña #MasValeQueAprendas.

Otra causa de la deserción es que algunos alumnos de plano no le ven provecho el ir a estudiar, dijo Itzia Gollás.

“Son cada vez más los estudiantes que no identifican, no ven modelos de éxito escolar en su entorno y encuentran alternativas aparentemente más atractivas fuera de la escuela. Algunos adolescentes especialmente entre los 12 a los 15 años, sienten que los estudios no les ofrece nada. Sienten que estudiar solo es memorizar y repetir y por eso optan por dejar de asistir a la escuela”, precisó.

El diputado de Hagamos, Enrique Velázquez, presidente de la Comisión de Educación del Congreso, subrayó que el Canal de Televisión Parlamento y las redes sociales de la Legislatura, se suman a la campaña #EsMejorQueAprendas para crear conciencia del problema.

“Vamos a firmar este acuerdo para buscar que el canal del Parlamento y todas las redes sociales del Congreso puedan dar a conocer esta campaña que se llama Mas Vale Que Aprendas generando conversación pública sobre la importancia de la educación básica obligatoria y la media básica y media superior y los perjuicios que trae la deserción o el abandono escolar”, expuso.

La Comisión de Educación propondrá que el 11 de septiembre de cada año se decrete el Día Estatal contra el Abandono Escolar para visibilizar ese fenómeno en Jalisco.